Provocarile care scot ecosistemul e-commerce din zona de confort: infrastructura, recrutare, digitalizare, inovatie Aflata in plina expansiune in Romania, industria de e-commerce este permanent supusa provocarilor de a integra tendintele in continua schimbare, dar si de a raspunde nevoilor tot mai diferite ale clientilor. Cum se schimba industria de la un an la altul? Care sunt cele mai importante provocari? Cat de mult de schimba psihologia sau mentalitatea clientilor? Speakerii ecomTEAM 2019 au explicat ce ii scoate din zona de confort si cum fac fata transformarilor? Adrian Mihai, managing partner FAN Courier, spune ca desi apar cereri de servicii nisate de la client, precum livrarea cu temperature controlata,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele se țin lanț la „Ferma”, in ediția de joi, 21 martie. Au stat atat de departe de ring sau de sala de antrenament, incat Diana Belbița și Catalin Moroșanu au trecut la fapte și lupta cot la cot. Diana Belbița și Moroșanu au inceput sa se bata la Ferma. Evitata pana acum de fete, sa fie luata…

- In timp ce tineretul lumii a demonstrat vineri pentru apararea mediului, mii de romani s-au mobilizat pentru a cere guvernului lor … autostrazi, de care Romania duce o lipsa acuta, relateaza AFP. In aceasta tara de 19.5 milioane de locuitori, miscarea ‘Romania doreste autostrazi’ a tinut vineri capul…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca investitorii francezi sunt din ce in ce mai interesati sa vina in Romania, insa ea a adaugat ca lipsa autostrazilor de la noi reprezinta "un handicap destul de mare", pe care spera sa il putem rezolva cu ajutorul banilor…

- Prin lipsa etichetelor sau etichetare incompleta Reprezentanți imputerniciți din cadrul MADR și Autoritații Naționale Fitosanitare (ANF) desfașoara acțiuni de control mixt incepand cu data de 25.02.2019, in depozite en-gross de legume-fructe din județul Ilfov și București. Au fost verificate 19 unitați…

- Lipsa subventiilor, poluarea bazinelor, pagubele produse de cormorani si lipsa compensatiilor sunt cele mai grave probleme cu care se confrunta la ora actuala sectorul piscicol din Romania. In cadrul unui eveniment de promovare a masurilor din cadrul Programului Operational pentru Pescuit…

- Pe fondul diversificarii gamelor de produse si servicii, cumparaturile online la eMAG au evoluat semnificativ in 2018, iar clientii au plasat cu 40% mai multe comenzi decat in anul precedent. Inscrie-te la ecomTEAM 2019 pentru a discuta cu liderii industriei eCommerce din Romania si pe plan…

- In contextul in care intreaga piata de curierat rapid din Romania se afla pe un trend ascendent, Fastius Curier puncteaza rolul de mare importanta al comertului electronic in aceasta evolutie. De altfel, compania de curierat din Bucuresti a anuntat...

- "In acest moment, 5,7% este finantarea medicala primara din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS). Pe langa acesta, bugetul Sanatatii mai are si componenta finantarii de la Ministerul Sanatatii pentru alte programe nationale. Deci, bugetul total, cel putin pe 2018, a fost…