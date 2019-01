Provocări la adresa UE: Mine, alianța populistă europeană Valul suveranist, naționalist și eurosceptic este sigur ca va zgudui urnele alegerilor europene pe 26 mai. Nu se mai pune problema daca aceste mișcari se vor afla în poziție de forța în Parlamentul de la Strasbourg, scrie Le Temps, citat de Rador. Dar vor reuși oare sa se uneasca și sa susțina un front comun?

Marine Le Pen a facut din asta lozinca ei. În coloanele ziarului Le Temps, luni, 21 ianuarie, președinta Adunarii Naționale franceze (RN) și-a reiterat apelul catre aliații sai suveraniști și naționaliști europeni. “Am auzit francezi care se tem de un big bang… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

