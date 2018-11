Stiri pe aceeasi tema

- Vineri,de la 13:00, Maratonul lui Niculae revine cu a treia ediție, de data aceasta de 12 ore. Vom fi impreuna pana la ora 1:00, iar invitații sunt: Alina Eremia, Moise Guran, Karmen, Irina Rimes, Marisa Paloma, Deliric, Liviu Teodorescu, ADDA, Andreea Esca, KILLA FONIC, The Motans, precum și ascultatorii…

- Inna tocmai a lansat piesa ”Ra”, care s-a auzit in premiera pe radio in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț, la Virgin Radio Romania. ”Ra” este o piesa in limba spaniola, prima de pe albumul ”Yo”, scris in totalitate de Inna. Artista, care pentru un moment locuiește la Barcelona, lanseaza noul album…

- Luni seara gașca Virgin Radio Romania a ieșit la film cu o gașca de oameni frumoși dintre voi, ascultatorii cu care imparțim cele mai frumoase momente ale zilei. Provocarea a pornit de la Bogdan Ciudoiu și Andreea Remețan care au vazut filmul ”A star is born” și au ieșit din sala de cinema cu impresii…

- Andrei Niculae rasfața ascultatorii Virgin Radio Romania cu experiențe de neuitat. Andrei a luat o persoana de pe strada și l-a intrebat daca e dispus sa sara cu parașuta, iar apoi a mers direct la Aeroportul Clinceni, ca experiența asta sa fie posibila. De data asta Andrei Niculae va duce experiența…

- Feli și Cornel Ilie sunt doi artiști pe care noi ii apreciem extrem de tare! Astazi au venit la noi sa iși lanseze noua piesa, „Toți Demonii Mei„, piesa care s-a auzit in PREMIERA la Virgin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț i-au provocat pe cei doi sa faca un cover dupa FRESH ca SUCUL DE... View…

- Toate experientele pe care le traiesti la Sun Plaza sunt un pic altfel. Cu acest gand in minte, Dj-ii Virgin Radio Romania au pus tara la cale. Pret de doua saptamani, Reme si Andrei Niculae ti-au prezentat LIVE pe Facebook cele mai cool combinatii de haine din colectiile de toamna Sun Plaza. Si pentru…

- Vunk și Feli au lansat miercuri piesa ”Toți demonii mei” in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț, la Virgin Radio Romania. Piesa este „o poveste de dragoste și reproș dintre oameni, dar și dintre om și divinitate. Iubește lumea!” – a scris trupa Vunk pe Facebook. Noul single s-a auzit pentru prima…

- Cum sa incepi weekendul mai bine decat cu o super cantare live, dimineața cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și o super artista venita special pentru tine din SUA: AVA MAX! Vineri, dupa ora 9:00, nu rata intalnirea in direct la Virgin Radio Romania cu AVA MAX! Pe numele ei real, Amanda Ava Koci, artista a...…