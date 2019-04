Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o singura zi, politistii din Alba au depistat 131 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- Incidentul s-a produs dupa ce un microbuz cu elevi din comuna, care se intorceau de la o competitie scolara, a fost oprit in trafic, fiind depistat cu ITP-ul expirat si fara licenta de transport, iar primarul s-a prezentat la fata locului si ar fi reprosat politistilor ca dau dovada de exces de zel.…

- O femeie din județul Harghita a sesizat Poliția, prin apelul de urgenta 112, in urma cu aproape doua saptamani, despre faptul ca persoane necunoscute i-au sustras mai multe bunuri dintr-o casa pe care o detine in localitatea Tihau. Operativitatea de care au dat dovada polițiștii a dus la identificarea…

- Politia americana si-a exprimat indoiala duminica cu privire la ceea ce actorul afro-american Jussie Smollett, cunoscut pentru rolul sau din serialul "Empire", a prezentat drept o agresiune cu tenta rasista si homofoba la adresa sa, informeaza AFP. Actorul de 36 de ani a…

- Poliția din Houston a fost chemata de o fata de 11 ani care a asistat la momentul in care tatal sau a impușcat-o mortal pe soția sa. Oamenii legii au gasit-o pe fata ținand-o strans in brațe pe sora sa, in timp ce in casa mai erau doua cadavre, al unui barbat și al unei femei, și o alta femeie era ranita,…

- Politia dintr-un oras britanic a publicat o imagine care le arata oamenilor cum pot ajuta la prinderea celor care cresc ilegal plante din care se obtin droguri, transmite publicatia Daily Mirror. Imaginea,...

- Iarna iși face de cap rau de tot in unele state americane. 10 state din Vestul Mijlociu american sunt in stare de alerta din cauza gerului care a facut pana acum cel puțin 6 morți. La Chicago ninge de 13 zile, iar temperaturile resimțite au ajuns la – 45 de grade Celsius. Meteorologii spun chiar ca…