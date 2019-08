Provocare nouă pentru Pârvu! Marian Dima Antrenorul ploieștean Florin Parvu a preluat echipa Under 19 a clubului Henan Jyanie, din prima liga chineza! Fost fotbalist al echipei Henan, in mai multe perioade, antrenor la echipele de juniori ale echipei chineze de aproape trei ani, Parvu a fost chemat din vacanța pentru a prelua echipa Under 19, care joaca in Liga I din China (la acest nivel, Federația Chineza organizeaza un campionat de sine statator) și, la doar cateva zile, a debutat cu un succes, 1-0 pe terenul celor de la Guangzhou R&F! ”A fost o atmosfera incredibila, pentru ca s-a jucat pe terenul mare, unde joaca și… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

