Provocare inedită pentru vedete: „S” vine de la… Ne-am gandit sa supunem vedetele la o provocare inedita, și anume, le-am rugat sa ne spuna rapid trei cuvinte care le vin in minte și care incep cu litera… S. Ce credeți ca a ieșit? Ei bine, va invitam sa urmariți materialul video! Pentru ca S vine de la… Citește și – Corina vorbește despre dragoste și familie: „Ne gandim sa adoptam un copil”VIDEO Sursa foto: Instagram Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tily Niculae a facut dezvaluiri incredibile din viața sa. Actrița a povestit un episod dramatic pe care mama sa l-a trait și in urma caruia i s-ar fi putut schimba radical destinul. Tily Niculae, in varsta de 32 de ani, a dezvaluit ca in ziua in care s-a nascut, bunicul sau a murit, iar mama sa a intrat…

- Corina ne-a vorbit cu sinceritate despre viața sentimentala, dar și despre viața de familie. Artista nu tanjește sa ajunga la altar, dar nici nu respinge ideea de a se recasatori, in schimb se mandrește cu Robin, fiul sau in varsta de 10 ani, cu care are o relație perfecta. Corina, 38 de ani, a divorțat…

- Dupa mesajul trist in care a anunțat moartea motanului Muffin, Oana Zavoranu și-a surprins din nou prietenii virtuali, de data asta cu o apariție mai relaxata. Vedeta le-a aratat tuturor cum a fost surprinsa in cabina de proba. Oana Zavoranu a fost fotografiata in timp ce proba mai multe haine. Vedeta…

- O noua provocare a adunat deja zeci de mii de postari pe Instagram. Ca sa intri in joc trebuie sa te fotografiezi in timp ce te prabușești dintr-o mașina, iar in jurul tau sunt impraștiate tot felul de obiecte care sa-ți dovedeasca stilul de viața luxos. Ideea e sa ai pe langa tine numai obiecte...…

- Jucatorul de tenis Horia Tecau se va intalni saptamana viitoare cu aproape 1.000 de elevi de la doua școli din Cluj-Napoca pentru a le oferi, impreuna cu Asociația Curtea Veche, cartea sa, „Viața in ritm de tenis”, precum și autografe, sfaturi și povești din copilaria sa.

- Adelina Pestrițu le-a pregatit o surpriza dulce musafirilor ei, de Sfanta Marie, de ziua micuței Zeneida. Ea a ales un tort cu doua etaje și doua compoziții diferite. Intrata de curand in randul mamicilor, Adelina Pestrițu a organizat, sambata, de Santa Marie, prima petrecere pentru fetița sa, Zenaida…

- Numarul 1 WTA a postat pe Instagram o fotografie care o infațișeaza intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Astfel, Simona a adoptat o ținuta eleganta, din doua piese, și purtand accesorii scumpe, printre...