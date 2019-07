Stiri pe aceeasi tema

- Sudanul de Sud si-a intensificat masurile de control la granita cu Republica Democrata Congo dupa ce un caz de Ebola a fost raportat la doar 70 de kilometri de teritoriul sau, au declarat miercuri surse oficiale sud-sudaneze, relateaza AFP.

- În ciuda finanțarii de milioane de dolari și existenței unui vaccin eficient, Ebola se raspândește în noi provincii din regiunea Congo iar în aceasta luna epidemia s-a extins spre Uganda. Confruntata cu o epidemie care nu poate fi ținuta sub control și o serie continua de violențe,…

- Congo, care s-a extins si in tara vecina, Uganda, informeaza AFP. Este cea de-a treia reuniune a comitetului de urgenta din cadrul OMS de la debutul epidemiei, anul trecut in luna august. 'Comitetul se va reuni pe 14 iunie pentru a determina daca epidemia constituie o urgenta de sanatate publica…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și autoritațile de la Kampala au anunțat miercuri ca un baiat in varsta de cinci ani, originar din Republica Democrata Congo, a decedat in Uganda din cauza Ebola, informeaza MEDIAFAX.Baiatul trecuse granița impreuna cu familia sa pentru a primi ingrijiri…

- Oficiali din domeniul sanatații avertizeaza ca a doua cea mai mortala epidemie de Ebola din istorie ar putea scapa de sub control în cazul în care atacurile lansate de guparile armate din Republica Democrata Congo asupra echipelor și infrastructurii medicale nu vor înceta, informeaza…

- Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a vorbit cu ocazia deschiderii celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a OMS, organism decizional suprem al acestei agentii specializate a ONU."M-am intalnit cu presedintele RDCongo si cu oficiali ai opozitiei si am discutat toate masurile care trebuie…

- Peste 111.000 de persoane au fost vaccinate pana in prezent. Acestea sunt persoane care au intrat in contact cu un pacient sau cu apropiati ai acestuia. Vaccinurile nu au fost insa suficiente pentru stoparea dezvoltarii virusului Ebola in anumite regiuni ale tarii, deja afectate din cauza lipsei…

- "De la inceputul epidemiei, cumulul de cazuri este de 1117, din care 1051 confirmate si 66 probabile. In total, au existat 702 decese (636 confirmate si 66 probabile) si 339 de persoane vindecate", sustine ministerul. Mai mult, 295 de caze suspecte sunt in curs de investigare. Aceasta este a zecea epidemie…