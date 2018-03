Stiri pe aceeasi tema

- Un protocol din 2012 intre SRI, DNA, Parchetul ICCJ, Ministerele Justitiei, Finantelor si Interne, prin care era monitorizat ANAF si MAI, cu obiectul de combatere a evaziunii fiscale a fost prezentat, vineri, de Antena 3.

- A aparut primul document protocol dintre instituțiile de forța și ministere. In documentul prezentat de Antena 3 apar numele Laurei Codruța Kovesi, Constantin Traian Igaș, ministru al Internelor din acea vreme, George Maior, director al SRI, Gheorghe Ialomițeanu, ministru al Finanțelor, iar in locul…

- Decizie neașteptata a lui Mihai Gadea, dupa ce Antena 3 a pierdut procesul pe care l-a avut cu procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi!Potrivit Curții de Apel Ploiești, șefa DNA trebuie sa primeasca suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar,…

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, a reactionat dupa ce sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a castigat procesul intentat postului de televiziune si trebuie sa primeasca daune morale in valoare de 300.000 de lei. Realizatorul s-a declarat „complet socat“ si sustine ca este „o incercare de intimidare“, dand…

- Dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca jurnaliștii Antena 3 trebuie sa plateasca suma de 300.000 de lei, daune morale, catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa o emisiune care i-a adus atingere la nivelul imaginii. Judecatorii au decis și ca membrii trustului intact vizați trebui sa iși ceara…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Mult asteptatul interviu cu sereistul fugit din tara, Sebi Ghita este de o penibilitate maxima. Ramolitul de Ion Cristoiu rade ca un miel prost si pune intrebari a la Gaga gen ce muzica ascultau la chef Laura Codruta Kovesi cu familia Ghita. Voi chiar va bateti joc de noi, de telespectatorii care au…

- "Convingerea mea este ca CSM-ul practic a luat cele 20 de puncte prezentate de mine, a luat raspunsurile procurorului sef, le-a sucit, le-a cosmetizat, le-a schimbat un pic modul de prezentare si le-a luat de bune, in rest nu a facut absolut nimic. (...) Am citit si eu cu atentie toate raspunsurile…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) nu a colectat 324 de milioane de lei de la companiile de telecomunicații și poștale in perioada 2012-2016 dintr-un motiv hilar: are deja prea mulți bani. Informațiile se regasesc in raportul Curții de Conturi pe anul 2016…

- Tudorel Toader ataca CSM dupa avizul negativ pe cererea de revocare a șefei DNA. Ministrul Justiției a spus ca procurorii din CSM au luat o hotarare „instant”, atunci cand au dat aviz negativ pe cererea de revocare, iar acum „le e greu sa motiveze contra evidentei”. “Procurorii din Sectia Consiliului…

- Jurnalistul Victor Ciutacu lanseaza un atac furibund la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce a aflat ca in cere prejudiciu de un milion de lei jurnaliștilor Antena 3, pentru ca la momentul difuzarii emisiunii incriminate ratingul stației era de 7,8%. Citește și: Lista COMPLETA a…

- "Exista limita a ipocriziei ambasadorilor straini de la Bucuresti, care ne tin lectii de democratie, stat de drept si independenta justitiei, in conditiile in care ei insisi au incalcat legea, principiile statului de drept si independenta justitiei implicandu-se in numirile sefilor din marile parchete?…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Fostul premier Victor Ponta pare mai activ ca niciodata la capitolul dezvaluiri senzaționale. Invitat sambata la Antena 3, acesta a vorbit despre cum s-a implicat procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi in campania prezidențiala din...

- Presedintele Iohannis, la bilantul DNA: Suntem departe de o revocare, tot mai departe DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va…

- Kovesi prezinta bilantul DNA, in lipsa ministrului Justitiei, dar in prezenta presedintelui DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. Toader a anuntat…

- Fostul sef al SRI George Maior a confirmat, marti, in Comisia de control al activitatii SRI, petrecerile care au avut loc la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti aflandu-se, potrivit lui Claudiu Manda, fostul premier Victor…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Raportul intocmit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns vineri, la ora 16.00, la Consiliul Superior al Magistraturii, la scurt timp dupa ce documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului. Reprezentanti ai CSM au anuntat ca documentul a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ,…

- Comisia Europeana a reacționat, vineri, la propunerea facuta de ministrul justiției, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi.

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- Fostul ministru al justitiei liberalul Catalin Predoiu afirma ca raportul ministrului Tudorel Toader este demontabil in multe puncte, iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este 'pripita', subliniind ca este inca un pas inapoi in mersul spre prosperitate.…

- Fostul adjunct al Poliției Prahova a declarat, duminica la Antena 3, ca toate intituțiile statului au avut cunoștința de grupul infracțional de la Ploiești, deși Laura Codruța Kovesi neaga acest aspect.

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, declara faptul ca Vlad Cosma a fost martor cu identitate protejata in dosarele DNA și s-a dus benevol de mai multe ori la sediul DNA Ploiești. In replica, Vlad Cosma prezinta un schimb de mesaje cu procurorul Negulescu in care arata ca a refuzat sa fie…

- Tudorel Toader a gasit soluția ideala pentru a o inlatura pe Laura Codruța Kovesi de la carma DNA, potrivit senatorului PNL Daniel Fenechiu. Liberalul a dezvaluit la Digi24 o posibila strategie pe care ar avea-o coalitia de guvernare pentru a provoca revocarea Laurei Codruta Kovesi. Liberalul sustine…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca principalul punct de pe ordinea de zi a sedintei va fi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu.“Am decis impreuna cu domnul presedinte Tariceanu sa convocam Biroul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a vazut inregistrarile facute de Vlad Cosma si acuzatiile aduse DNA. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar trebui sa demisioneze, Basescu a replicat ca nu crede nimic, deoarece “la Biserica se crede”.Alina…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- Inspectia Judiciara a exercitat o actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- Premierul Mihai Tudose a declarat vineri, la un post TV, ca a refuzat sa afle detalii referitoare la evaluarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru ca nu a vrut sa influențeze politic decizia în acest sens.

- Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care il indeamna sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia privind reformele in domeniul judiciar adoptate de Parlamentul Romaniei. "Draga domnule presedinte, Consiliul Europei…