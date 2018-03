Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Public a anuntat marti seara ca in urma analizei facute privind aspectele legale ale procedurii de descretizare a protocolului secret incheiat in 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de...

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, este in culmea fericirii dupa ce atat fratele, cat si tatal ei au scapat, pentru moment de inchisoare. Intr-o interventie la Antena 3, politicianul a avut o prima reactie dupa ce Inalta Curte a decis rejudecarea dosarului.Citeste si: OFICIAL - Propunerile pentru…

- Antena 3 a prezentat, in emisiunea Anei Maria Roman, primul document care arata cu funcționeaza Statul Paralel. Protocolul este semnat de nume mari din justiție, printre care și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor."Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public…

- Desecretizarea protocoalelor incheiate de SRI cu institutii din sistemul de justitie se rostogoleste ca bulgarele de zapada si anunta o avalansa care va duce la vale mari bucati din statul paralel. Dosarul...

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Șefa UNJR, Dana Girbovan, susține ca este imperativ ca protocolul dintre SRI și Ministerul Public sa fie declasificat și publicat de indata. Reacția vine dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut vineri desecretizarea protocoalelor secrete de colaborare intocmite de SRI cu diverse institutii. De…

- Dosarul lui Calin Popescu-Tariceau, în care era acuzat ca a omis sa treaca în declarația sa de avere o vacanța de lux și care a fost trimis la începutul saptamânii de la DNA la Parchetul General, a fost clasat de procurori

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru mediafax.ro, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat, luni, la Parchetul General, pentru a depune noi documente in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu.

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, a dat in judecata Parchetul General si pe procurorul Augustin Lazar. Prin intermediul avocatei Ingrid Mocanu, Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro.

- Augustin Lazar anunța ca procurorii militari urmeaza sa faca o serie de informari in care vor veni cu noutați de mare interes intr-unul dintre cele mai importante dosare aflate pe rol! Este vorba despre dosarul Revoluției, in care insuși fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, figureaza ca martor.”Pot…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ult...

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avut, joi, o intrevedere de trei ore și jumatate cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, in incercarea de a detensiona tensiunile dintre cele doua state NATO. Cu toate acestea, șeful diplomației Statelor Unite a incalcat protocolul și s-a prezentat la discuții…

- Vlad Cosma spune ca are inregistrari in care i se cer, de catre un intermediar, in numele unui procuror, 260.000 de euro pentru a-l scapa de un dosar penal.”Domnul Negulescu, intre zecile de dosare, a trimis un dosar pe numele meu la Parchetul General, am nimerit la un alt stimat domn procuror…

- In primele zile ale lui februarie, un procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin a finalizat rechizitoriul, act prin care sunt trimisi in judecata doi cetateni kurzi, cercetati penal pentru trecerea frauduloasa a frontierei de stat in forma continuata si trafic de migranti.…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat miercuri, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. "Rezulta, atat din studiul DNA, cat si din studiile colegilor din Parchetul General, ca un prim portret-robot priveste…

- Potrivit Romania TV, Adrian Videanu a fost audiat in urma cu puțin timp. Este vorba despre un dosar mai vechi care a fost redeschis de catre Tribunalul București. Dosarul a fost deschis inițial dup o plangere in 2009 pentru acuzații de abuz in serviciu. Adrian Videanu a dat declarații…

- Oferta de ultima ora a presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu. Desi ne aflam in anul Centenarului, Tariceanu ii cheama pe cei de la UDMR in coalitia de guvernare. Anuntul a fost facut in conditiile in care ungurii au anuntat deja ca nu isi doresc aceasta mutare.Citește și: George…

- Lovitura dura pentru premierul demisionar, Mihai Tudose! Dupa afirmatiile vizavi de autonomia Tinutului Secuiesc, afirmatii care au facut valva in randul maghiarilor si nu numai, iata ca fostul premier se vede nevoit sa dea explicatii in fata procurorilor.Avocatul Corneliu Popescu a depus…

- Raportul prezentat azi de șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca adjunctul sau Marius Voicu este cercetat disciplinar, în timp ce în cazul a 22 de polițiști a fost sesizat Parchetul General. În raportul prezentat de șeful Poliției Române…

- Declarație de presa a ministrului de interne, Carmen Dan Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat joi seara, într-o declaratie de presa, ministrii pot fi retrasi doar de forurile statutare ale coalitiei de guvernamânt. …

- Ministrul Carmen Dan nu vrea sa comenteze acuzatiile aduse ei de premier Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a refuzat sa comenteze acuzatiile pe cere i le-a adus de premierul Mihai Tudose. Ea a spus doar ca va da lamuriri cât de curând…

