Stiri pe aceeasi tema

- Un protocol pentru profilaxia muscaturii de capusa va fi distribuit, de joi, tuturor unitatilor medicale, a anuntat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pe pagina sa de Facebook, relateaza Agerpres.Citește și: Caz incredibil in Dolj: Un barbat si-a luat in brate mama si a sarit cu ea in fantana…

- Copiii mușcați de capușe sunt plimbați intre spitale, așa ca ministrul Sanatații a cerut elaborarea unui protocol care sa se aplice in toate unitațile sanitare. Acesta va fi gata joi, a spus ministrul, care a facut o vizita inopinata la Spitalul de Urgența pediatrica Grigore Alexandrescu. Reacția ministrului…

- Un protocol pentru profilaxia muscaturii de capusa va fi distribuit, de joi, tuturor unitatilor medicale, a anuntat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pe pagina sa de Facebook. Ea a spus ca le-a cerut medicilor de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" sa elaboreze acest protocol…

- Pericolul inundatiilor se mentine pe unele rauri din Romania Foto: Arhiva. Pericolul inundatiilor se mentine pe unele râuri din tara. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri, 24 mai, o avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila pâna la ora 20,…

- Conform unei informari transmise de catre Directia de Sanatate Publica Arges, o pacienta in varsta de 16 ani, eleva a unui liceu din Pitesti, judetul Arges, cu suspiciune de meningita meningococica, a fost transferata de la Spitalul de Pediatrie Pitesti la Institutul National de Boli Infectioase …

- Mihai Tuddose pe Fb: "sunt bine" Pe contul personal de Facebook fostul premier Mihai Tudose a declarat: "Sunt bine! Probabil pe fondul oboselii acumulate, am suferit un mic incident, dar datorita profesionalismului și promptitudinii cadrelor din sistemul public medical din România,…

- "Kyiv" in loc de "Kiev" la Aeroportul Internațional Henri Coanda Kiev. Foto: Arhiva. Aeroportul Internațional Henri Coanda din Bucuresti a modificat transliterarea orașelor ucrainene în latina, conform standardului national al Ucrainei. Pe panourile de plecari si sosiri de la aeroport,…

- Reprezentanți ai Federatiei SANITAS, protest in fața Min. Sanatații Ministrul Sanatații, Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. O delegatie a reprezentantilor Federatiei SANITAS a intrat la discutii cu ministrul sanatatii, Sorina Pintea. Potrivit redactorului nostru Adriana Turea, peste…