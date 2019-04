Stiri pe aceeasi tema

- Iata orogramul premierului Viorica Dancila de marti, 2 aprilie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - participare la evenimentul de lansare a Programului de tabere 'ARC', editia 2019 (10,00 - Palatul Victoria) - participare la ceremonia de semnare a Protocolului de colaborare…

- * Mijlocasul roman Eric Bicfalvi a marcat golul prin care Ural Ekaterinburg s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Rusiei la fotbal, in dauna formatiei Spartak Moscova. * Romania intentioneaza sa urmeze modelul Frantei in ceea ce priveste proiectele dedicate femeilor si implicarii acestora in sport,…

- Romania intentioneaza sa urmeze modelul Frantei in ceea ce priveste proiectele dedicate femeilor si implicarii acestora in sport, se arata intr-o declaratie de presa a ministrului Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, la solicitarea AGERPRES, referitoare la strategia privind egalitatea de sanse.…

- Comitetul va fi format din cate patru reprezentanti ai fiecarei tari: ministrul sportului, un oficial guvernamental si doi reprezentanti ai federatiilor de fotbal. Presedintia comitetului va fi asigurata in sistem rotativ, pe mandate de cate sase luni, iar reuniunile vor fi periodice, la acelasi interval,…

- Bogdan Matei (38 de ani), ministrul Tineretului si Sportului, este în centrul atenției, dupa ce, ieri, la dezbaterea bugetului pe 2019 din Parlament, nu a stiut ca lânga el se afla o persoana cu care ar fi trebuit sa lucreze tocmai la buget.

- Bogdan Matei, ministrul Tineretului si Sportului, a starnit amuzamentul alesilor prezenti la dezbaterea bugetului pe 2019, dupa ce nu a stiut ca langa el se afla o persoana cu care ar fi trebuit sa lucreze tocmai la buget, fiind mirat de invocarea numelui acesteia. De-a lungul timpului actualul ministru…

- Cea de-a patra ediție a Galei Trofeelor Alexandrion și-a desemnat caștigatorii. In prezența a aproape 300 de invitați au fost premiați cei mai buni sportivi romani ai anului trecut. Ceremonia de premiere a avut loc la hotelul Radison Blu. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului…

- Marius Budai a aratat, totodata, ca Romania a ajuns in situatia unei tari cu deficit de angajati, insa exodul fortei de munca s-a redus considerabil. "Am pus bazele unei colaborari importante cu ministrul Natalia Intotero (ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, n.r.), cu sindicatele si…