- Pe principiul "gospodarul iși face iarna car și vara sanie", Romsilva ii indeamna pe oameni sa-și achiziționeze din timp lemnul pentru foc și a lansat chiar o campanie de informare in acest sens. In Prahova, aproape 5.000 de metri cubi erau disponibil, conorm celei mai recente raportari transmise de…

- Avand in vedere fenomenele meteorologice specifice sezonului estival, caracterizate prin temperaturi ridicate si aparitia secetei care conduce la uscarea vegetatiei ierboase, sunt create premisele producerii si extinderii incendiilor de padure. In aceasta perioada, proprietarii de terenuri limitrofe…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va realiza, in acest an, la nivelul judetului Prahova, lucrari de regenerare a padurilor in valoare de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar din bugetul de stat vor mai fi reabilitate drumuri forestiere in lungime de aproape 25 de kilometri, informeaza un comunicat…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva anunta demararea procesului de inscriere a dreptului de proprietate publica a statului roman asupra fondului forestier aflat in proprietatea publica si administrat de regie in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara. Potrivit unui comunicat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Regiei, transmis luni AGERPRES, Romsilva are inregistrate datele in format geospatial - GIS - pentru aproximativ 2,7 milioane de hectare fond forestier aflate in proprietatea publica a statului. De asemenea, in cursul acestui an, isi propune sa inscrie…

- Ziua Silvicultorului a fost marcata de Regia Naționala a Padurilor și Asociația Administratorilor de Paduri printr-un eveniment comun organizat joi, 13 iunie, la Baile Herculane. La eveniment au participat ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu,…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva și-a deschis porțile publicului larg printr-un eveniment de amploare, organizat marți, 11 iunie, la sediul central și la nivelul tuturor direcțiilor și ocoalelor silvice, administrațiilor de parcuri naționale și naturale administrate de Romsilva și al hergheliilor…