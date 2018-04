Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat ca in sedinta de miercuri va examina raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii.

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta…

- ”In contextul demersurilor realizate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a sprijini actul de justitie, dorim sa aducem la cunostinta opiniei publice ca pe portalul Tribunalului Arges – sectiunea – Informatii de interes public sunt disponibile versiunile revizuite ale ghidurilor continand modele…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a adoptat luni, cu 12 voturi "pentru" si cinci "impotriva", raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara., si cu 11 voturi "pentru" si 5 "impotriva" raport faborabil cu amendamente pentru…

- Consiliul Superior al Magistraturii a discutat, marți, mai multe probleme care au fost dezbatute in continuu in societatea romaneasca in ultimul timp. Plenul instituției a avut pe ordinea de zi inclusiv problema protocoalelor dintre parchete și SRI, dar și Arhiva SIPA.

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis catre Consiliul Superior al Magistraturii si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei. "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior…

- Conform amendamentului, care modifica Legea 317/2004, informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea institutionala intre instante si Parchete, pe de o parte, si orice alta autoritate…

- Comisia speciala care modifica cele trei legi ale justitiei, condusa de Florin Iordache, a reluat dezbaterile, marti dimineata. UPDATE 11.09: Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru legea 303/2004 privind statutul magistratilor si legea 317/2004 privind…

- Presedintii, vicepresedintii si presedintii de sectie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de Sectia pentru judecatori a CSM dintre judecatorii care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, a decis marti Comisia speciala parlamentara pentru Legile Justitiei, care a corelat…

- Comisia speciala care modifica legile Justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a corelat, marți, legea 303/2004 privind statutul magistratilor cu legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin care CSM primește atribuțiile de numire și revocare a conducerii Inaltei…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul magistratilor si Legii 317/2004 referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru punerea lor in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.Citeste si:…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Traian Basescu refuza sa mearga la petrecerile SRI! O spune Sebastian Ghița, care a aflat motivele chiar de la fostul președinte al Romaniei. In plus, un alt personaj extrem de controversat care nu frecventa petrecerile din vilele SRI a fost Daniel Morar, fost șef al DNA, actual judecator CCR.”Traian…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre ceea ce se va intampla in comisia pentru legile justiției. ”Ideea a fost de a avea un calendar de…

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de social-democratul Florin Iordache, și-a reluat activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- „Va fi foarte important un moment, poate Comisia SRI...Eu intuiesc un caz in care, spre exemplu, primeste o nota de la SRI despre ilegalitati, furt de bani, constati ca intr-un minister sunt vreo doi, trei, plus doi, trei, cinci oameni de afaceri, ii chemi si in baza notei le spui: Tu ai facut asa…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Traian Basescu, senator al PMP si fost presedinte al Romaniei, i-a anuntat pe alesii din Comisia SRI faptul ca pot sa-l caute pentru a-l audia doar dupa ce il vor audia pe Liviu Dragnea. Marti, majoritatea PSD-ALDE din Comisia SRI a refuzat audierea sefului PSD in urmatoarele saptamani, cu toate ca…

- Fostul președinte Traian Basescu are o reație dura, dupa ce Comisia de Control a SRI a refuzat audierea lui Liviu Dragnea pe data de 20 martie, pe motiv ca atunci l-ar fi așteptat pe Traian Basescu. Fostul președinte le transmite membrilor Comisiei sa-l cheme pe Dragnea și sa-l caute ulterior.”Salvati-l…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, ne-a spus ca Romania a alergat mult, ca mai are cațiva metri de parcurs pana la linia de sosire și a recomandat acestei țari sa pastreze direcția. Sa nu o ia invers. Solicitand in mod imperativ ca Justiția sa-și…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reactionat dupa ce o noua inregistrare care surprinde o conversatie intre fostul deputat Vlad Cosma si procurorul anti-coruptie, Mircea Negulescu, a fost facuta publica si cere urgentarea anchetei. „Avand in vedere temele intens mediatizate si dezbatute public,…

- Plenul comun al celor doua Camere se va reuni, luni, de la ora 15.00, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare a fost…

- Victor Micu a fost reales presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru un mandat de patru ani, in sedinta din 23 ianuarie. Candidatura lui Victor Micu a fost singura inregistrata in concursul pentru aceasta functie si a fost sustinuta de catre 11 membri CSM, transmite IPN.

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- Astazi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-ar putea alege un nou președinte, noteaza NOI.md. Astfel, in cadrul ședinței de astazi va fi exeminata cadidatura singurului magistrat inscris la consurs, și anume - Victor Micu, actualul președinte al instituției. Candidatura lui Victor Micu, cel…

- Fostul presedinte Traian Basescu s-a aratat dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile....

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Organul consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experți independenți in domeniul…

- Traian Basescu a mers la Cotroceni, la consultarile cu Iohannis, cu doua propuneri de premier din partea PMP: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Fostul președinte susține ca Iohannis nu risca sa fie suspendat daca refuza propunerea PSD de premier.„Daca PSD vrea sa-l faca președinte pentru al…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. "Sectia…

- Ministerul Justitiei anunta ca membrii Consiliului de Management Strategic au hotarat luni sa infiinteze Comisia de monitorizare a Planului de actiune privind dezvoltarea sistemului judiciar, in cadrul careia sa fie desemnati reprezentanti ai MJ, CSM, ICCJ, MP si DNA. Potrivit unui comunicat…

- - Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, joi, ca notiunea de "magistrat acoperit" nu exista, in opinia sa fiind vorba doar despre o formulare creata de cei care vor sa discrediteze sistemul judiciar. "Magistrati acoperiti - nu exista aceasta notiune. Eu nu am auzit, nu cred ca cineva…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat posturile care sunt vacante, la conducerea unor instanțe din Alba. La Curtea de Apel Alba Iulia este liber postul de președinte al Secției Contencios Administrativ și Fiscal. De asemenea, sunt libere posturile de președinte al Judecatoriei Aiud, al Judecatoriei…

- Zi importanta pentru magistrati. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) isi alege, vineri, conducerea pentru 2018 si va face bilantul activitatii pe anul trecut. La sedinta participa presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei Tudorel Toader.

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii CSM , informeaza Agerpres.ro. Avand in vedere candidatura depusa de doamna judecator Simona Marcu pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, in urma deliberarii si…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat vineri ca anul 2017 a fost caracterizat prin provocari fara precedent si un moment de "testare" a magistratilor. "Anul 2017 a fost caracterizat in cadrul CSM printr-o activitate considerabila si printr-o buna conlucrare, in ciuda…

- De-a dreptul jenanta prestatia pe care presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto mijloc) a avut-o, vineri 5 ianuarie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii, in deschiderea sedintei in care se alege noua conducere a CSM pe acest an. Fara sa citeasca de pe foaie, Iohannis a tinut un discurs nesigur…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. Consiliul Superior al Magistraturii va alege din randul membrilor judecatori si procurori, presedintele si vicepresedintele…