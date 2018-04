Protocoalele. De ce nu raspunde nimeni Au fost oameni care au ajuns la puscarie destul de nevinovati. Poate suna fortat, dar se refera la cei pe care judecatorii din campul tactic i-au trimis acolo pe cinci, sapte sau zece ani, cand meritau doi, hai, maximum, trei ani. Sau nici macar unul. O zi de inchisoare este de ajuns sa te marcheze […] Protocoalele. De ce nu raspunde nimeni is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reacționeaza dupa desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Ministrul sustine ca apreciaza demersul si ca adevarul trebuie sa iasa la...

- Klaus Iohannis a fost somat de magistrații din Asociația Forumul Judecatorilor, cei care i-au solicitat sa retrimita in Parlament legile justiției, sa le atace la CCR și sa solicite și o poziției a Comisiei de la Veneția. Iohannis le raspunde și le apreciaza mesajul, dar ii asigura ca știe ce prerogative…

- Decizia Primarului Sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile astazi a starnit un imens scandal. Primaria Bucuresti a decis sa le inchida dupa hotararea Comitetului pentru Situatii de Urgenta din cauza vremii potrivnice. Florea le-a deschis, dar nu pentru a face cursuri. Decizia edilului…

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- In plin scandal al „protocoalelor”, fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, toarna și el gaz pe foc, intr-o postare pe facebook: „Se implinesc 4 ani de cand am furnizat, unei structuri cu atributii in domeniul sigurantei nationale, informatii relevante referitoare la implicarea agentilor CIA in actiunile…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie, a informat Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. "Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu…

- Crin Antonescu a comentat in exclusivitate pentru Stirile B1TV acuzatia lansata marti de catre Liviu Dragnea ca in 2013 a fost numita Laura Codruta Kovesi la DNA, Tiberiu Nitu la Parchetul General si Alina Bica la DIICOT dupa o hartiuta primita de Victor Ponta de la SRI. Fostul lider liberal a sustinut…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, le raspunde celor de la Realitatea TV care au spus ca sunt interzisi la Congresul celor de la PSD. Postul de stiri nu va avea studio in locatie, ceea ce i-a enervat pe acestia. Dragnea spune ca nu are nicio legatura cu acest subiect si isi permite chiar sa glumeasca in privinta…

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de o asociație din Italia, "Fdp-Protagonisti nell"educazione", condusa de o romanca. Suveranul Pontif a primit o scrisoare...

- In cursul zilei de sambata s-a vehiculat varianta ca ministrul ar fi facut public un document al Inspectiei Judiciare care nu ar fi fost destinat publicitatii, in speta un raport care nu ar fi fost finalizat. Totul, in privinta raportului referitor la activitatea manageriala la DNA, in baza caruia cere…

- Oamenii legii din cadrul Politiei Capitalei si de la Inspectoratul de Politie Arges au desfasurat, avand suport de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale – din cadrul IGPR, o actiune menita sa lamureasca suspiciunile avute intr-un dosar penal – cele de evaziune fiscala si spalare de bani,…

- Demersul semnat de cateva zeci de deputati liberali si indreptat la adresa Liei Olguta Vasilescu se dezbate in aceasta dupa-amiaza in plenul Camerei. Este prima motiune indreptata impotriva Cabinetului Dancila. Este vorba despre motiunea simpla denumita “Lia Olguța Vasilescu – Ministrul Minciunii și…

- Gigi Becali a reacționat imediat dupa victoria FCSB-ului in fața Lazio. Finanțatorul FCSB considera echipa lui Dica are prima șansa. "E bucurie mare, nu? Speranțe au fost tot timpul. Credeam ca...

- Odata ce Laura Kovesi a declarat, seara trecuta, ca pana la conferinta de presa, nu primise “niciun fel de solicitare oficiala” cu privire la cei doi ofiteri de politie judiciara despre care MAI-ul anuntase in cursul zilei de miercuri ca s-a cerut revocarea detasarii la Directie Nationala Anticoruptie,…

- Ninsorile abundente, care au inceput inca ieri seara, au stricat planurile soferilor de curse lungi. Citeva camioane au ramas blocate pe drumul national Chișinau - Hincești, in apropiere de satul Fundul Galbenei. Șoferii de TIR au facut cu greu fața drumului inzapezit și au condus cu viteza redusa…

- “Interventie reusita!” – se aude vocea unuia dintre cei care au participat la o operatiune de salvare in urma careia o femeie a fost oprita sa faca un gest necugetat. A fost o operatiune delicata si cu atat mai dificila, cu cat in Capitala ploua de ore bune. Din cate se poate vedea din imaginile […]…

- In incercarea de a gasi o solutie in privinta Declaratiei 600, care a iscat indelungi comentarii in spatiul public in ultimele saptamani, la Ministerul Finantelor s-a ajuns la o varianta ce are in vedere comasarea mai multor formulare. Un anunt in acest sens a fost facut de catre ministrul Finantelor,…

- Aflat in Japonia, Tudorel Toader a facut referire la scandalul zilei. Pana sa ajunga in tara sa discute cu premierul, in conditiile in care Dancila a anuntat ca se va intampla acest lucru, Toader a subliniat ca nu va sesiza Inspectia Judiciara (IJ), dupa aparitia in presa a unor dezvaluri si inregistrari…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, trimisa recent in judecata chiar de DNA, acuzata fiind de favorizarea faptuitorului, a iesit la TV, seara trecuta si a facut o serie de declaratii, inclusiv cu referire la sefa Directiei Nationale Anticoruptie. Una dintre ele acuza o presupusa presiune de a urgenta…

- Postul Mare, cum mai este cunoscut Postul Sfintelor Pasti, se apropie. Astfel ca la doar o zi de cand credinciosii au mers la biserica cu coliva si au dat de pomana pentru cei Adormiti, de Sambata Mortilor, suntem in duminica Lasatului sec de carne. Este, practic, o prima etapa a Lasatei secului, in…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- Investitii – ioc, nereguli in numirea sefilor, cu remunerari babane, angajati doar cu numele, si ei cu salarii nesimtite, instruire profesionala prin destinatii exotice si doua piste care care nu asigura conditii eficiente de aterizare si decolare. Aceasta este adevarata imagine a aeroportului „Henri…

- Larry Nassar, fostul doctor al lotului national de gimnastica al SUA, a primit o noua sentinta de pana la 125 de ani de inchisoare pentru molestarea unor tinere atlete de la un centru din Michigan, noteaza BBC.

- Ieri, politistii au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni contraventionale, au fost constatate aproape 800 de infractiuni si au fost retinute peste 600 de permise de conducere.La data de 2 februarie a.c., aproape 12.000…

- Dupa ce s-a vazut cu sacul numit guvern urcat in caruta, Liviu Dragnea a purces la matrasirea/izolarea elementelor dusmanoase lui din PSD. Dupa cum bine se stie, Niculae Badalau deschide lista neagra intocmita de Dragnea cu ocazia rebeliunii Tudose. Fiind presedinte executiv al partidului, Badalau nu…

- Este vorba despre dosarul retelei de traficanti protejate de politisti, procurori si inalti functionari ai statului, dosar care a fost musamalizat de catre Parchete. O minora sechestrata l-a recunoscut pe fratele sefului SIE, generalul Silviu Predoiu. Potrivit unor informatii scoase la iveala de Catalin…

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Cetatenii bulgari care detin automobile supercostisitoare dar si proprietati imobiliare de peste 250.000 de euro (500.000 de leva) vor fi supusi unor verificari privind modul de achizitie al acestor bunuri, a informat procurorul general al Bulgariei, Sotir Tatarov. Potrivit lui Tatarov, care a citat…

- BERBEC Va confruntati cu intarzieri sau neintelegeri care genereaza dificultati financiare de scurta durata. Ati face bine sa fiti mai optimist si mai destins, fiindca riscati sa tensionati relatiile cu cei din jur. Daca trebuie sa sustineti un examen sau sa calatoriti, fiti foarte atent si precaut.…

- La o zi de cand DNA-ul anunta ca procurorii anticoruptie s-au adresat Tribunalului Bucuresti, cerand “luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A. ori, dupa caz, suspendarea…

- Simona Halep si-a dat drumul. Rupe tot ce intalneste pe teren si le da peste bot celor care s-au jurat ca n-are valoare de nr 1. Printre astia se numara si nemtii de la Adidas care au ratat sa se afiseze in cele mai bune meciuri ale Simonei Halep. Intai sa lamurim un pic din […] Adidas, marketing de…

- „Marele Zid! Nimic nu trece de Simona Halep”, au scris organizatorii de la Australian Open, dupa ce Simona Halep a trecut lejer de Karolina Pliskova, cu 6-3, 6-2 si s-a calificat in semifinalele turneului de la Melbourne, o premiera pentru jucatoarea noastra. Openul Australiei era singurul Grand Slam…

- De parca nici nu se gandeste de emotiile prin care a trecut, la inceputul tuneulu, cand s-a accidentat la glezna, ci doar la visul pe care si l-ar putea implini, acela de a-si adauga in palmares un prim titlu de Grand Slam, Simona si-a trecut in dreptul numelui o noua victorie importanta. De aceasta…

- Liviu Dragnea declara vara trecuta ca lui ii plac femeile. Cum afirmatia a fost facuta in fata femeilor social-democrate, acestea au luat-o de buna si ca sa-i faca o placere sefului au dat buzna langa el, in Guvern. Acum, nu se stie daca Dragnea se gandea, atunci cand a decretat ca ii plac femeile,…

- Se anunta o sedinta importanta la Partidul Social Democrat. CEx-ul va incepe peste doar cateva ore. Dupa ce in prima faza au decis sa o propuna pe Vorica Dancila pentru a ocupa fotoliul de premier, nominalizare ce a primit unda verde de la Cotroceni, liderii PSD au de stabilit acum componenta noului…

- Studiu INS: Agricultura romaneasca se confrunta cu fragmentarea terenurilor Agricultura româneasca înca se confrunta cu fragmentarea terenurilor, fapt ce îi împiedica pe fermieri sa îsi valorifice în mod eficient productia, arata un studiu dat publicitatii astazi…

- Efectele iernii s-au vazut din plin, in cazul judetelor aflate sub incidenta avertizarilor Cod portocaliu si Galben de ninsori si vant puternic. In unele cazuri autoritatile au decis ca, pe fondul vremii nefavorabile, cateva zeci de unitati de invatamant – fie ca este vorba despre scoli sau gradinite…

- Sportul constantean este in doliu, dupa trecerea la cele vesnice, la varsta de 67 de ani, a lui Ion Baba, fost jucator de oina, care, in ultimii zece ani, la solicitarea conducerii Federatiei Romane, a acceptat sa puna umarul si la dificila misiune de renastere a oinei. "Doliu in lumea oinei la inceput…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s-a mai prezentat la procese. La termenul de ieri, intr-unul din dosarele ANRP, aparatorii Alinei Bica au prezentat judecatorilor instantei supreme un document in limba spaniola din care, spun ei,…

- Presedintele Federatiei Ruse a comparat mumia fostului lider bolsevic Vladimir Ilici Lenin, expusa la mausoleul din Piata Rosie (Moscova), cu moastele sfintilor crestinatatii. Cinismul liderului de la Kremlin nu are limite. Intr-un interviu pentru filmul documentar Vaalam, din care postul Russia 1 a…

- BERBEC Este posibil sa fiti indispus din cauza ca o afacere a dat rezultate mai slabe decat v-ati asteptat. Daca analizati situatia cu calm si detasare, puteti descoperi cauza problemei. Limitati-va la activitati de rutina, care nu necesita o concentrare deosebita. Relatia cu partenerul de viata s-ar…

- Premierul Tudose a fost prezent, in cursul zilei de vineri, la sediul Ministerului Apararii, unde s-a semnat contractul dintre MApN si compania americana General Dynamics, in vederea achizitionarii transportoarelor Piranha 5. Acordul prevede ca se vor achizitiona 227 transportoare blindate. Sase din…

- Asistat de avocat, artistul aflat in fruntea Teatrului de Revista a dat explicatii timp de mai multe ore in fata procurorilor DIICOT. La plecare, a descris audierea sa, ca martor, drept o “intalnire civilizata, cu intrebari de bun simt”. Alexandru Arsinel a tinut sa sublinieze un lucru, in ceea ce il…

- Claudiu Manda e pe val, mai ales dupa ce a preluat in forta haturile Comisiei parlamentare de control a Serviciului Roman de Informatii de la un Adrian Tutuianu care se numara printre marile deceptii politice ale anului trecut. Iar atat prestatia combativa din cadrul comisiei, cat si loviturile de imagine…

- O veste-bomba vine dinspre OMV Petrom: Consiliul de Supraveghere al companiei a inlocuit-o, ieri, pe Mariana Gheorghe din functia de CEO. Pe romaneste, aceasta a fost matrasita incheind, practic, privatizarea Petrom. Numirea Marianei Gheorghe la conducerea Petrom in 2005 a fost una dintre primele decizii…

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus pentru azi. In plan sentimental este posibil sa intampinati dificultati din cauza orgoliului. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa rabdare cu persoana iubita. Ocupati-va de diverse probleme casnice care isi asteapta…

- BERBEC Este posibil sa luati o decizie inspirata care va ajuta sa rezolvati o problema financiara. La locul de munca sau in afaceri s-ar putea ivi pe neasteptate posibilitatea de a finaliza o lucrare care stagneaza de ceva timp. Contextul astral al zilei este favorabil comunicarii cu rudele mai in varsta.…

- Omul de afaceri a parasit, seara trecuta tarziu, penitenciarul Jilava, urmare a deciziei definitive luate de magistratii Tribunalului Ilfov, care au dat unda verde cererii privind eliberarea sa conditionata. Pana sa urce in masina cu care a plecat pentru a-i reintalni pe cei dragi, Victor Becali a stat…

- Serviciul Fiscal de Stat a adus, in 2017, peste 32 de miliarde de lei in Bugetul public national. Suma este cu 5,1 miliarde de lei mai mare decat in 2016. De asemenea, veniturile sunt cu noua la suta mai mari decat cele planificate la inceput de an.