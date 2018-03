Protocoalele cu SRI, scoase de la secret

Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a facut acest anunt dupa solicitarea premierului Viorica Dancila privind desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, el sustinand ca acest demers reprezinta "inca un pas spre normalitate".

- Se are in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, a anuntat Guvernul.

- Primul ministru al Romaniei, Viorica Dancila, solicita „desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului”, conform unui comunicat al Guvernului. Sursa citata mentioneaza ca demersul prim-ministrului survine ca urmare „a interesul public privind clarificarea unor chestiuni…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat ca va cere DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii. Mesajul a venit la scurt timp dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- ”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui dintre autoritațile publice, ceea ce ne cere statul de drept sa ne desfașuram activitatea numai pe baza legii. Am discutat cu premierul și articolul 3 din legea 182 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informațiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca va solicita, luni, desecretizarea de catre Ministerul Public - DNA a protocoalelor incheiate cu SRI. Tudorel Toader a facut anuntul in cadrul unei interventii la Antena 3, dupa pe premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, anunta Guvernul Romaniei.Solicitarea prim ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor…

- Premierul Viorica Dancila solicita "desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului". Potrivit unui comunicat al Guvernului, demersul survine ca urmare "a interesul public privind...

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului lainformatiile de inters…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora. "Daca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat ca solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit ca a discutat cu premierul Viorica Dancila astazi. De asemenea, a transmis ca face o noua solicitare cu privire la desecretizarea protocoalelor incheiate de SRI.

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila solicita public desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Tudorel Toader a reacționat și a anunțat ca va cere și desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA.”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat din nou majorarea graduala a punctului de pensie, acesta urmand sa creasca semnificativ pana in 2020. Potrivit primului ministru, punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei in 2020, dublu fata de momentul preluarii guvernarii. Cresterea va fi facuta gradual:…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, ii solicita lui Klaus Iohannis desecretizarea protocoalelor cu SRI, dupa dezvaluirile incediare facute de Liviu Dragnea marți seara.„(...) Avem acum dovezi ca cel puțin in politica și justiție s-au implicat la varf (c.n. cei din conducerea SRI) cu…

- Premierul Romaniei s-a intalnit in urma cu aproximativ o saptamana si jumatate cu primarii oraselor resedinta de judet. Aflat la Viena, primarul Timisoarei a lipsit de la intalnirea cu Viorica Dancila. Robu sustine ca ii va cere premierului o intalnire separata. „Eu sunt primarul viitoarei Capitale…

- "(...) Eu stiu foarte bine continutul celor cinci hotarari CSAT. Si vor avea mari surprize in a constata ca ventileaza o mare minciuna, cum CSAT i-a pus sa faca protocoale. (Cine i-a pus sa faca protocoale-n.r.) este alta socoteala. A fost cap de fila nimeni altcineva decat Ministerul de Finante…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus ca judecatorii pot sa emita o hotarare judecatoareasca de desecretizare a protocoalelor dintre SRI si alte institutii și ca ar dori sa vada "desecretizat protocolul dintre ICCJ si DNA prin care actuala presedinta a ICCJ, doamna Tarcea, s-a angajat alaturi de DNA…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca a vorbit de mai multe ori pe parcursul zilei cu premierul Viorica Dancila, context in care a precizat ca prim-ministrul nu avea planificata nicio intalnire cu liderii de sindicate din penitenciare. "Astazi am vorbit cu doamna prim-ministru de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca "problemele sa fie reflectate in…

- Premierul Romaniei a declarat ca cel mai probabil luni va fi stabilita o data pentru evaluarea activitatii la o luna de la preluarea mandatului. 'Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei.…

- Vicepresedintele Comisiei de ancheta activitatii SPP, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a afirmat marti ca prima persoana care ar trebui sa fie invitata sa dea explicatii in Comisie este Liviu Dragnea, deoarece el este cel care a sesizat nereguli in activitatea SPP. El sustine ca premierul Viorica…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila.Ea a subliniat ca in mai multe randuri a mentionat ca nimeni nu trebuie sa interfereze in justitie, ”nici…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, efectueaza astazi o vizita oficiala la Chișinau. Șefa Cabinetului de miniștri de la București va ajunge in țara noastra la ora 09:30.Prima intrevedere pe care o va avea va fi cu prim-ministrul Pavel Filip.

- Viorica Dancila, premierul Romaniei a declarat, duminica, la Romania TV ca legea trebuie respectata de orice cetațean, indiferent de statut. De asemenea, premierul susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis este cel care poate decide in ceea ce privește demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- " Le-am cerut tuturor liderilor europeni ca atunci cand vor informații sa le ceara de la Guvernul Romaniei, sa ia informații corecte, pentru ca au existat foarte multe dezinformari și acest lucru a facut ca opinia in ceea ce privește Romania sa fie una nepliata pe realitate. In același timp, punctual,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, chemat urgent din Japonia unde avea unele intalniri, de premierul Dancila, anunța astazi, la orele 18,00, daca o demite sau nu pe Laura Kodruța Kovesi. Viorica Dancila spune ca nu vrea sa afle ce decizia a luat și așteapta doar sa-și faca datoria. Mesajul a fost…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, somat de premierul Viorica Dancila sa se intoarca din Japonia, unde a anulat ”intalniri importante” , fiindca situația la DNA arde, a anunțat ca joi va face publice concluziile sale și, probabil, masurile. Este așteptata, de simpatizanții Dragnea-Tariceanu, demiterea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in legatura cu situatia de la DNA, a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul, a amanat joia trecuta, cu o saptamana,…

- Asociatia Autism Europa Bistrita a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania (CNCD), dupa ce premierul Viorica Dancila i-a catalogat, joi, in cadrul unei emisiuni de televiziune, drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE" si solicita sa se ia "masurile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament rezultatele raportului privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a oferit mai multe detalii cu privire la intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, președintele PSD, și Klaus Iohannis, șeful de stat al Romaniei. Cei trei politicieni au abordat subiecte vitale pentru viitorul apropiat.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va face, la ora 18.00, o informare de presa, dupa ce in cursul diminetii a avut o discutie, la sediul guvernului, cu premierul Viorica Dancila. Tudorel Toader a revenit de urgenta in tara din Japonia, la solicitarea primului ministru, dupa ce in spatiul public au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine o "informare de presa", joi, la ora 18.00, la sediul Ministerului Justitiei, a anunțat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, intr-o conferința de presa.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei. „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat marti, pentru AGERPRES, ca va reveni in tara mai devreme decat era programat, iar joi va participa la sedinta de Guvern. Ministrul Justitiei se afla intr-o vizita oficiala in Japonia ce ar trebui sa se termine la finalul acestei saptamani. Intrebat daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va intrerupe vizita in Japonia pentru a se intoarce in tara. Anterior, Tudorel Toader spusese ca nu intelege de ce trebuie sa se intoarca, relateaza Digi 24.Decizia ministrului Justitiei vine in contextul in care premierul Viorica Dancila i a cerut luni lui Tudorel…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. Hans Klemm, in vizita de prezentare.Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului…

- Rasturnare de situație! Premierul Romaniei, Viorica Dancila, și-a intors decizia. Inițial, șefa Guvernului anunțase ca va introduce o obligativitate, printr-un proiect de lege.Surpriza insa! Proiectul de lege respectiv a fost adoptat nu ca obligativitate, ci ca posibilitate. Citește AICI ce…

- Romania a dat testul de europenism la Strasbourg, unde a avut loc dezbaterea ”Amenințari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania„ . Evident, nimeni nu a convins pe nimeni. Dar a fost scandal și porcaiala intre europarlamentarii romani. Ce a cautat ministrul Tudorel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…