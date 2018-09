Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marți, in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, in cadrul dezbaterilor privind OUG 6/2016, ca prin semnarea protocolului cu SRI in 2016, Procurorul General a transformat Serviciul in organ de cercetare penala.„Din punctul meu de vedere, protocoalele…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marți, la dezbaterile din Comisia Juridica a Camerei Deputaților pe OUG 6/2016 privind mandatele de supraveghere, ca daca unele probe din dosarele penale sunt nule din cauza obținerii acestora pe protocoale ilegale, atunci o soluție este „revizuirea”, scrie…

- Deputatul PSD Florin Iordache, a declarat miercuri ca in prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, insa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in plen.

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca in prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, insa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in plen.

- Judecatorul Florica Roman susține ca "fostul premier Dacian Ciolos dezinformeaza cand spune ca prin OUG 6/2016 nu a facut SRI “organ de cercetare penala” si ca a avut avizul CSM". Reacția vine dupa ce fostul premier a dat o declarație in care susținea ca ordonanța pe baza careia a fost semnat protocolul…

- Solicitarea facuta de partidele din opozitie pentru convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara a fost respinsa in sedinta Biroului Permanent care a avut loc luni, pe motiv ca nu intruneste toate prevederile legale si regulamentare, nefiind insotita de un proiect de hotarare care sa contina…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca Agentia Nationala de Integritate nu a finalizat cercetarile in ceea ce priveste averea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, desi USR a depus o sesizare in acest sens in urma cu un an de zile. "Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, a fost la carma Guvernului atunci cand executivul a emis o ordonanța de urgența care imputernicește SRI in materie de cercetare penala. Aceasta decizie a fost luata chiar și in contextul unei decizii a CCR, care indica mari probleme de constituționalitate in ceea ce privește…