Protestul "vestelor galbene": Parisul s-a transformat in zona de lupta in al treilea weekend de manifestari, cu zeci de raniti si retinuti

Stiri pe aceeasi tema

- La Paris au fost din nou confruntari violente intre forțele de ordine și sute de persoane care s-au amestecat printre manifestanți. In multe regiuni ale Hexagonului, marșurile vestelor galbene s-au desfașurat pașnic, fara incidente.

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ''veste galbene'', care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei. Miscarea…

- De aceasta data, manifestanții au blocat cateva depozite de carburanți și stații de taxare de pe autostrazi. Ei spun ca nu vor da inapoi pana cand guvernul nu va renunța la reformele dure. Dar Executivul ramane de neclintit, transmite corespondentul nostru Mihaela Antoche.

- O miscare de protest numita „vestele galbene“, fara un lider care poate fi identificat si fara nici o afiliere politica declarata, a paralizat Franta la sfarsitul acestei saptamanii. Protestele declansate de „vestele galbene“, care au degenerat in confruntari cu jandarmii, s-au soldat cu un mort si…

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- O persoana a murit si peste 400 au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre „veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…

- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…