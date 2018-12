Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca coalitia PSD-ALDE nu mai are majoritate la Camera Deputatilor, fiind incapabili sa asigure cvorumul necesar în sedinta de plen.

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, duminica la Romania Tv, ca parte din Opozitie nu doreste cu adevarat o motiune de cenzura impotriva Guvernului, adaugand ironic ca poate aceasta va fi depusa in noapte de Revelion, de Craciun sau poate chiar anul viitor, la Paste.

- Opozitia parlamentara ia in calcul depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului. Liderul PNL, Ludovic Orban, a precizat, la Arad, ca formatiunea sa poarta negocieri atat cu USR si PMP, cat si cu senatori si deputati din coalitia de guvernare: Ludovic Orban: „Ne intalnim periodic ca sa ne coordonam…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anuntat miercuri ca au loc negocieri in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului, dar Opozitia asteapta cel mai bun moment, pentru ca ''are un singur glont de tras".

- Deputatii dezbat luni o motiune simpla depusa de PNL impotriva ministrului Economiei, intitulata „Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania!”

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca "opozitia” continua sa mimeze opozitia la PSD-ALDE si ca singura actiune corecta si necesara a opozitiei este o motiune de cenzura impotriva Guvernului pentru ca, altfel, "totul este o farsa a unor lideri