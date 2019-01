Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a muncit de greu pentru a se califica in turul 3 la Australian Open. Liderul mondial a invins-o in runda inaugurala pe Kaia Kanepi, 6-7(2), 6-4, 6-2, in doua ore și 11 minute, apoi pe Sofia Kenin, 6-3, 6-7(5), 6-4, in doua ore și 31 de minute. Potrivit monitorizarilor facute de Game Insight…

- Tânara saudita care a fugit din țara din cauza familiei și a refuzat deportarea, Rahaf Mohammed al-Qunun, a ajuns sâmbata în Canada, dupa ce autoritațile canadiene i-au acordat azil, relateaza BBC News.Tânara, în vârsta de 18 ani, a fost blocata pe aeroportul…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a doborât luni recordul celui mai redistribuit tweet din istorie, cu un mesaj în care promitea un premiu de peste 8.000 de euro abonaților sai, scrie AFP.Barbatul a publicat sâmbata un tweet, în japoneza, în care promitea, prin…

- Cette image prouve que la France est une démocratie qui protège ses concitoyens au maximum, malgré leurs infractions.Aux États-Unis, plusieurs de ces personnes qui frappent les policiers auraient été abattues en légitime défense.#boxeur…

- Doi oameni si un politist din Manchester au fost raniti in noaptea de Revelion de un barbat care i-a atacat cu un cutit intr-o gara. Incidentul a avut loc in statia Victoria. Barbatul, inarmat cu un cutit lung potrivit primelor relatari, a atacat un barbat si o femeie, apoi pe un politist care a incercat…

- \uD83D\uDEA7 GILETS JAUNES : Un journaliste de BFMTV a été agressé en direct sur les Champs-Elysées. #GiletsJaunes pic.twitter.com/SlzMSaM84Q— Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 17, 2018 Reamintim ca sâmbata au avut loc…

- Câteva sute de protestatari - îmbracați în veste reflectorizante galbene - au ajuns pe bulevardul Champs Elysees și au încercat sa ajunga la Palatul Elysee, unde s-au confruntat cu poliția. \uD83D\uDD34 EN DIRECT - Les #giletsjaunes s'attaquent aux…

- Romania is ready to take over, as of 1 January 2019, the Presidency of the Council of the European Union and the preparations are carried out according to the schedule, the Foreign Affairs Ministry (MAE) mentioned on Tuesday evening. According to a release sent by the MAE, the statement comes…