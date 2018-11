Stiri pe aceeasi tema

- Protestul vestelor galbene a continuat și astazi in Franța, cu o intensitate redusa, dar cu aceeași cerere. Guvernul trebuie sa renunțe la reformele dure, iar clasa politica este chemata sa asculte revendicarile celor care merg la urne.

- Mii de bulgari au blocat duminica drumurile principale si punctele de trecere a frontierei intre Bulgaria si Turcia, si intre Bulgaria si Grecia, pentru a protesta impotriva cresterii preturilor la carburanti, intr-un context de nemultumire fata de nivelul scazut de trai in cea mai saraca tara din…

- O persoana a murit si peste 400 au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre „veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- O persoana a murit si peste 400 au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre ”veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…

- O manifestanta a fost ucisa sambata in Savoia, la un baraj organizat de catre ”vestele galbene” ("gilets jaunes", in franceza), dar nedeclarat, lovita de o masina a carei soferita a fost cuprinsa de panica, a anuntat ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- Doru Oprea, unul dintre protestatarii raniti de jandarmi la protestul Diasporei, a emigrat in Franta. „Ca sa le raspund pe scurt tuturor celor care m-au intrebat de ce plec, as putea sintetiza astfel: Tara pe care am dorit sa o salvez a decis sa ma impuste. La propriu“, a anuntat Oprea pe Facebook.

- Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” gazduieste astazi, joi, 20 septembrie, de la ora 18,00, vernisajul expozitiei personale a buzoianului Sandu Miroiu. Artist plastic amator, Sandu Miroiu se afla la cea de a treia expozitie personala, reusind pana acum sa vanda lucrari in tara si strainatate, in…