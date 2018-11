Protestul ''vestelor galbene'' a depășit granițele Franței La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel puțin 30 de persoane au fost deja arestate pe caile de acces catre locul manifestatiei, mai ales pentru ''port ilegal de arma'', spune purtatoarea de cuvant a politiei din Bruxelles. Manifestatia se desfasoara in intersectia Arts-Loi, nu departe de institutiile europene si de sediul guvernului belgian.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele României, Klaus Iohannis, declarații la întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la începutu Sezonului cultural România - Franța, care include 400 de proiecte în ambele țari.

- Primaria din Bruxelles a autorizat o manifestatie a ''vestelor galbene'', care se va desfasura vineri nu departe de sediile institutiilor europene la initiativa unui YouTuber belgian, informeaza luni AFP preluata de Agerpres. Lansata cu zece zile in urma in Franta ca un protest impotriva cresterii…

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care și președintele american Donald Trump, cel rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, dar și șeful statului Klaus Iohannis, participa la Paris la celebrarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Astfel, duminica (11/11/2018),…

- Lanturile franceze de supermarketuri Leclerc si Carrefour au decis ca, in luna noiembrie, sa vanda carburanti la acelasi pret cu cel platit producatorilor, fara niciun profit pentru comerciant, ca raspuns la nemultumirea automobilistilor fata de cresterea pretului carburantilor, informeaza AFP.…

- Conform sondajului dat publicitatii duminica de Avangarde, 9% dintre respondenti vor relatii mai stranse cu China, 9% cu Rusia, 7% cu Marea Britanie, alta 2%. Dintre cei 37% care au doresc o relatie mai stransa cu SUA, 49% sunt femei, 51% barbati, cu Germania - 50% femei si 50% barbati,…

- 37% dintre romani ”doresc relatii mai stranse cu SUA” Berlin, sediul cancelariei germane. Foto: Pixabay Mai mult de o treime dintre români - 37% - doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai strânse cu Statele Unite, 25% - cu Germania, în timp de 11% au optat pentru relatiile cu…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Franța reformeaza din temelii sistemul de sanatate. Ambițiile președintelui Emmanuel Macron vizeaza eforturi bugetare consistente - 3 miliarde și jumatate de euro pentru sanatate in urmatorii 4 ani. Are detalii corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.