Protestul unui arădean împotriva procurorilor ARAD. „Ignorand și necoroborand inregistrari, poze, documente, declarații a parților din dosar, fara nicio confruntare, domnii procurorii in mod vadit și abuziv m-au lipsit de un proces echitabil. Deși plangerea am formulat-o cu doua capete de acuzare cu doar niște redari de declarații parțiale fara sa coroleze cu realitatea probelor din dosar. Iar la al doilea cap de acuzare, in motivare, nu au facut nicio referire. In dosar am prezentat inregistrari din care sunt parte, am prezentat poze și documente. Toate aceste probe care imi susțin plangerea domnii procurori le-au ignorat in mod auziv fara… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

