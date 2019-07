Protestul ridicol al studenţilor: Votul e un drept. Mersul gratuit cu trenul, nu Putine lucruri sunt mai paguboase pentru un stat sarac ca gratuitatile fara sens. Cand PSD era acuzat ca tine captive categorii de romani, prin asa-zisele "pomeni electorale", tinerii isi acuzau batranii ca tin Romania blocata in trecut. Voit sau nu a fi un gest viclean, Guvernul a oferit apoi tinerilor propria doza de pomana – calatorii gratuite cu trenul, fara numar. Guvernul da, Guvernul ia. La numai doi ani de la adoptarea masurii, Executivul se gandeste sa limiteze sau sa elimine gratuitatile, iar liderii studentilor au sarit furibund sa-si apere beneficiile "castigate" in 2017. Ar face bine… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa României, formata din patru elevi din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Baia Mare, a obtinut trei medalii de aur si una de argint la Olimpiada Balcanica de Fizica, desfasurata la Salonic.

- Cinci noi masini Google Street View vor strabate România în aceasta vara, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View. Preluarea de noi imagini va demara la începutul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din…

- Dupa premiera mondiala de la Cluj, din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) și cele trei proiecții de gala de la Oradea, Timișoara și Iași, Parking, cel mai nou film al regizorului Tudor Giurgiu, se pregatește in acest weekend de lansarea oficiala in cinematografele din intreaga…

- Romfilatelia, in parteneriat cu Oficiul Postal al Statului Vatican, va introduce in circulatie vineri, 31 mai 2019, emisiunea comuna de marci postale Romania-Vatican 2019. Emisiunea de marci postale, realizata in parteneriat cu Oficiul Postal al Statului Vatican, va fi disponibila in magazinele Romfilatelia…

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pe teme de Justitie si alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. Echipa motorului gratuit de cautare pentru…

- Conform sursei citate, echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, coordonata de secretarul de stat Oana Pintilei, s-a intalnit, in perioada 6-15 mai, cu studentii din marile centre universitare: Bucuresti, Craiova, Iasi, Suceava, Cluj si Timisoara. Organizatorii…

- Consiliul Judetean Galati, in parteneriat cu Radio ZU si Consiliul Local Galati, organizeaza a IX-a editie a show-ului Forza ZU. Evenimentul va avea lor pe 25 mai, pe stadionul Dunarea, incepand cu ora 16. “Vom aduce la Galati unul dintre cele mai mari si mai apreciate show-uri muzicale din Romania.…

- Festivitatea de premiere a revistei Actualitatea Muzicala, ajunsa la a 29-a editie consecutiva, va avea loc miercuri, 24.04.2019, ora 12 in Aula Palatului Cantacuzino. Premiul pentru proiecte media dedicate muzicii romanesti va fi acordat muzicologului Oltea Serban-Parau pentru Proiectul COOLsound…