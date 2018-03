Protestul energeticienilor de la termocentrala Mintia s-a încheiat prin semnarea unui protocol cu reprezentanţii Guvernului "Discutiile s-au incheiat cu semnarea unui protocol intre noi, reprezentantii Guvernului, si reprezentantii liderilor de sindicat, care consfinteste un lucru foarte important: de aici incolo nimic nu se va intampla, in legatura cu deciziile care vizeaza viitorul companiei, decat cu implicarea sindicatelor ca partener de dialog. Mai exact, vorbim despre un memorandum care era pregatit sa intre maine (joi, n.r.) in sedinta de Guvern si care a fost contestat de liderii de sindicat. Asupra acestui memorandum am convenit sa fie rescris si la rescrierea lui vor participa liderii de sindicat", a declarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

