Protestul din Piața Victoriei a fost un fiasco pentru organizatori Protestul din Piața Victoriei a fost un fiasco pentru organizatori. Fața de cei 250.000 de participanți anunțați de aceștia, in Piața au fost doar 5.000, potrivit Agerpres și 10.000, conform Digi 24. La proteste s-a intrat cu voie de la Jandarmerie. La filtrele organizate la intrarea in Piața au fost oprite mai multe persoane care aveau asupra lor cuțite, bricege și spary-uri paralizante. UPDATE 22:30 / Protestul din Piața Victoriei incepe sa se stinga, dupa ce mai mulți dintre manifestanți au inceput sa plece acasa. Spre deosebire de anul trecut, cand evenimentul a fost marcat de incidente care… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politicieni au venit în Piata Victoriei, la mitingul Diasporei din 10 august 2019. Mihail Neamtu a fost apostrofat de oamenii din piata, în timp ce Rares Bogdan a fost felicitat de oameni.

- Europarlamentarul Alianței 2020 USR PLUS Dacian Cioloș a anunțat ca va fi sambata seara la protestul din Piața Victoriei pentru ca momentul 10 august din 2018 a contribuit "masiv" la "momentul 26 mai" de anul acesta, facand referire la rezultatul alegerilor europarlamentare, potrivit Mediafax.Citește…

- Cateva zeci de masini au plecat din Iași, sambata dimineata, spre Bucuresti pentru a participa la protestul din Piata Victoriei. Cei mai multi dintre protestatari doresc constructia Autostrazii A8 – Ungheni – Iasi – Targu Mures, informeaza HotNews.Protestatarii sunt așteptați sa ajunga in București…

- Procurorii DIICOT care au preluat dosarul violențelor jandarmilor de la protestul din 10 august 2018 l-au reunit cu cel in care se cerceteaza lovitura de stat sesizata de Jandarmerie, pentru a fi cercetate concomitent. Pana acum, niciun jandarm nu a fost trimis in judecata, doar protestatari, potrivit…

- La un an de la violentele jandarmilor de la protestul diasporei, pe Facebook este anuntat un nou miting pentru 10 august, evenimentul avand un organizator si chiar un imn. Protestul va incepe in Piata Victoriei la primele ore ale diminetii de sambata si la ora 17 protestatarii se vor muta in Piata Revolutiei,…

- Cateva sute de persoane participa, sambata seara, la un protest in Piata Victoriei, organizat de patru asociatii civice, sub titlul "Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!". Protestul a fost anuntat pe retelele de socializare de grupurile civice Rezistenta, Geeks for Democracy, Coruptia Ucide…

- Cat de curand, Viorica Dancila ar urma sa stea la aceeași masa a dialogului cu reprezentanții artiștilor care au ieșit recent in strada, in apropiere de sediul Guvernului. “Vrem sa am o discuție cu dumnealor. Maine (marți-n.n.) o sa fixez o ora in care o discut (…) vreau sa chem și ministrul Culturii,…

- Un protest al artiștilor bucureșteni este anunțat in aceasta seara, de la ora 18.00, in Piața Victoriei. Protestul, numit #Demnitate, este „un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediați ca umare a taierilor bugetului și a intarzierii subvențiilor din partea primariei municipiului București”,…