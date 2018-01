Stiri pe aceeasi tema

- La exact un an de la primele proteste masive din Romania, dupa alegerile din 2016, 50 de mii de oameni au ieșit, din nou, in strada, in Capitala. Marșul a inceput de la kilometrul zero al Capitalei și s-a indreptat spre Palatul Parlamentului.

- Protestatarii aflati in fata Palatului Parlamentului au inceput sa plece catre case. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului. Zecii de mii de oameni s-au strans in Piata Universitatii, plecand in mars catre Palatul Parlamentului. Participantii…

- Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti. Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre…

- Zeci de mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului…

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au incercat sa opreasca…

- In jur de 7.000 de persoane sunt, la ora transmiterii stirii, in Piata Universitatii din Capitala, numarul fiind in crestere. Circulatia rutiera pe mai multe artere din zona este blocata. Circulatia rutiera este restrictionata in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre…

- Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

- Sunt sute de oameni care au ajuns in centrul Timișoarei, ca sa protesteze fața de acțiunile guvernanților. Ei flutura tricolorul, au pancarte și striga ”Rezistam, nu cedam!”, ”PSD, ciuma roșie!” Organizatorii au confecționat o caracatița cu chipul șefului PSD, Liviu Dragnea. ”Caracatița…

- Protestatarii au spart cordoanele jandarmilor. Piata a fost ocupata. Numarul protestatarilor a crescut mult in ultima jumatate de ora, insa e greu de facut o estimare. Multimea e raspandita pe trotuare in zona Universitatii. E pentru prima data cand la un protest in aceasta Piata Jandarmeria a montat…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- ”Va vedem, de la Cluj pana la București”. Clujenii protesteaza din nou impotriva Legilor Justiției Clujenii care au pornit pe jos, in 10 ianuarie, intr-un “Mars al sperantei” au ajuns la București. Protestatarii, care au plecat in urma cu zece zile din centrul orasului Cluj-Napoca, au venit pe jos pana…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Un protest de amploare este programat sambata in București. Oamenii sunt așteptați in Piata Universitatii, apoi urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA). News.ro…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- Un protest de amploare este anunțat la Cluj-Napoca, sâmbata, 20 ianuarie. Punctul de întâlnire este la statuia Memorandiștilor (la Clopot), pe Bulevardul Eroilor. Manifestanții susțin ca se vor aduna de la ora 18.00. ”Protestul…

- Mobilizarea pentru protestul din 20 ianuarie de la București este în toi. Protestatarii se organizeaza în prezent pe Facebook și vor veni spre Capitala, cu mașinile, din toate colțurile țarii.

- Mai multe persoane au plecat, miercuri, din Cluj-Napoca in mars, catre Bucuresti, pentru a participa la marele protest anunțat pe 20 ianuarie in Capitala. Oamenii spun ca in acest fel vor sa spuna raspicat ca nu vor modificarea Legilor Justitiei. The post Marsul Sperantei: Pe jos catre Capitala appeared…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Un bucureștean câștiga în peste, pe luna, 3039 de lei. În județul Cluj se câștiga 2684 de lei. Angajatii din Bucuresti câstiga, în medie, peste 3.000 de lei net pe lu­na, cu aproape 30% mai mult decât ni­­ve­lul salarial al unui angajat…

- Cluj, vedeta imobiliara a anului 2017. Cele mai valoroase locuinte, cele mai multe vanzari, campion la scumpiri Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre…

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani. Traficul va fi restrictionat in ajunul Anului Nou, in contextul in care la manifestarea…

- Politicienii țarii fac sarbatorile acasa și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat ca nu vor pleca de sarbatori nicaieri, ci vor sta acasa, iar intre Craciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmeaza, de altfel, sa se reuneasca intr-o ședința…

- Cateva sute de persoane din comunitatea araba si musulmana din Bucuresti au protestat, vineri, in fata Ambasadei SUA din Bucuresti, fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Protestul, la care au participat si multi copii,…

- Protestul din Bucuresti s-a incheiat dupa mai mult de patru ore de cand sute de persoane s-au adunat in Piata Victoriei. Putin dupa ora 19.00, peste 1.500 de oameni au plecat in mars spre Palatul Parlamentului, iar pe traseu numarul lor a crescut la cateva mii. In Piata Palatului, ei au aplaudat…

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- "Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma fata de asaltul impotriva justitiei. Hai sa fim cu totii in strada duminica pentru a da alarma! Tacerea noastra e puterea lor, asa ca hai sa facem galagie! Luptam pana la capat", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat dupa discursul…

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- Un protest inedit are loc, la aceasta ora, in fața sediului central al PSD. Maniera de a protesta e una fara precedent in capitala. Un „protest tacut” a inceput in Bucuresti in fata sediului central al PSD, din Soseaua Kiseleff, pe modelul celui de la Sibiu.Un protest mut a inceput, luni,…

- Cateva mii de persoane protesteaza, duminica seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, oamenii fiind nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei in comisia parlamentara. Traficul in zona a fost restrictionat, zona fiind asigurata de jandarmi calare. Oamenii au pancarte cu mesaje precum „Nu ne…

- Infractori fara frica de Dumnezeu par sa nu fie atinși de nicio urma de regret atunci cand, intre doua cruci facute la repezeala, doar de ochii lumii, iși fac ”meseria” chiar in biserici. Fura te miri ce de prin Casa Domnului sau de la enoriașii veniți sa caute alinarea in rugi inalțate Divinitații.…

- Paznicul de la Școala 308 din Capitala știe numele fiecarui copil, iar din filmuleț se vede cum copiii ii raspund cu zambetul pe buze și bat palma cu el. „Neața, neața. Bine ați venit”, se adreseaza el fiecarui copil care intra in școala. Filmulețul a fost postat de Alexandru…

- Zeci de oameni saraci din București au primit un pranz cald din partea americanilor, in prag de Ziua Recunoștinței. Voluntari din Ambasada Statelor Unite și pușcași marini le-au servit mancare sarmanilor, la cantina sociala Marathon, acolo unde, zilnic, sunt hranite aproximativ 450 de persoane. De data…

- Un numar de 55.000 de dascali din invatamantul primar si gimnazial vor urma cursuri de formare, in urmatorii patru ani, in cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti” (CRED), al carui contract de finantare a fost semnat, marti, la Palatul Parlamentului. Valoarea totala…

- "Avem o statistica cu privire la numarul de cladiri in care-și desfașoara activitatea unitațile de invațamant din municipiul București. Sunt 913 corpuri de cladire in care-și desfașoara activitatea cele 643 de unitați de invațamant din municipiul București, atat de stat, cat și particulare. Exista…

- „Cele mai multe vânzari de imobile au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului 2017, în Bucuresti (65.963), Cluj (34.802) si Ilfov (30.022). Judetele cu cele mai putine imobile vândute în aceeasi perioada sunt Teleorman (3.756), Salaj (3.331) si…

- „Ministerul Educatiei Nationale si partenerii desemnati (Institutul de Stiinte ale Educatiei, Casele Corpului Didactic din judetele Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timis si din municipiul Bucuresti, respectiv Inspectoratele Scolare Judetene Iasi, Bihor si ISMB) au semnat luni, 6 noiembrie,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj care pare a fi adresat celor care au protestat duminica seara, in București, dar și in alte mari orașe din țara. „Spiritele mediocre condamna de obicei tot ceea ce le depaseste intelegerea”, a postat Liviu Pop, pe Facebook.…

- Mii de oameni au protestat in Bucuresti si in marile orase ale tarii Proteste privind modificarile la Legile justitiei au avut loc, duminica seara, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. UPDATE ora 20:43 - Protestatarii au ajuns în fata Parlamentului UPDATE ora 19:37 - Proteste…

- Platforma Romania 100 Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. UPDATE 21.50. Protestele s-au incheiat UPDATE 21.16:…

- Protestatarii din Piata Victoriei cateva mii de persoane se deplaseaza in mars pe bulevardul Lascar Catargiu spre Piata Romana si se indreapta apoi spre Palatul Parlamentului, circulatia rutiera fiind oprita, informeaza Agerpres.ro. Oamenii striga sloganuri precum 39;Nu vrem sa fim o natie de hoti 39;,…

- Peste 10.000 de oameni protesteaza la aceasta ora in București. Circulația in Piața Victoriei este blocata. Oamenii au inceput sa se deplaseze inspre Piața Romana, urmand sa ajunga la Palatul Parlamentului, relateaza digi24.ro. In alte peste 30 de orașe din țara sunt organizate astazi manifestații.

- Un copac a cazut pe un taxi aflat in mișcare, pe bulevardul Bd Dinicu Golescu nr 37, pe sensul de mers catre Gara Basarab din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Vantul puternic a inceput sa faca pagube in București unde, in urma cu puțin timp, un copac s-a prabușit pe un taxi care se deplasa…