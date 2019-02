Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2.000 de “veste galbene” participa, sambata, la manifestatiile de la Paris, conform estimarilor autoritatilor locale. Protestele au fost marcate de incidente, iar 79 de persoane au fost retinute. In intreaga tara, numarul protestatarilor este 23.800, potrivit lci.fr. La Saint-Chamond…

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea...

- In urma protestelor care au avut loc sambata in Franța, la care au participat aproximativ 136.000 de persoane, au fost reținute 1723 de oameni, dintre care 1220 luați in custodie, au anunțat autoritațile franceze, potrivit cotidianului Le Figaro.Citește și: Ecaterina Andronescu, lovitura pentru…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Franta este in fierbere in asteptarea celor mai ample proteste din ultimii ani, anuntate pentru sambata. Centrul Parisul pare ca se pregateste de o invazie. Francezii ies in strada nemultumiti de politicile fiscale ale Guvernului. Proprietarii magazinelor de pe Champs Elysee si din alte cartiere din…

- Guvernul francez face un pas inapoi dupa protestele violente care au zguduit tara in ultimele saptamani. Premierul francez Eduard Philippe a anuntat ca nu mai mareste taxele la carburanti. Pentru marti era programata o runda de negocieri intre Edouard Philippe si reprezentantii protestatarilor, discutii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marti ca intelege furia resimtita de cetatenii francezi datorata cresterii pretului la combustibil, dar a insistat ca nu va ceda presiunii exercitate de „huligani” pentru a-si schimba punctul de vedere, relateaza Reuters.

- Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat dur protestele violente de sambata din Paris, in urma carora cel puțin 19 persoane au fost ranite și 40 de persoane au fost arestate, relateaza BBC.Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii…