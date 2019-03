Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi marti dimineata la Palatul Elysee pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cancelarul german, Angela Merkel, si pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre comert si climat, a anuntat joi presedintia Frantei, relateaza…

- Protestele ar putea fi interzise pe celebrul bulevard Champs Elysees din Paris, dupa recentele violențe și distrugeri care s-au inregistrat in weekend, in a 18-a sambata de proteste a vestelor galbene.

- Guvernul francez il va inlocui pe șeful poliției din Paris și va interzice demonstratiile in unele zone, dupa protestele violente de sambata. Primul ministru, Edouard Philippe, a declarat ca autoritațile vor acționa imediat dupa identificarea "grupurilor radicale" in zonele cele mai afectate. …

- Michel Delpuech a fost demis si locul sau va fi luat miercuri de Didier Lallement, prefectul regiunii Nouvelle Aquitaine (sud-vest), transmite AFP. Guvernul a criticat 'consemnele necorespunzatoare' date in ce priveste folosirea asa-numitelor 'lansatoare de gloante de aparare (LBD, flashball)' in…

- UPDATE – Sunt oameni care vor sa distruga Franta, iar cei care au participat la protestele de ieri le sunt complici, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la reuniunea de criza, desfasurata in aceasta noapte, la Ministerul de Interne, dupa manifestatia violenta a vestelor galbene, care au…

- Protestatarii din miscarea Vestelor Galbene s-au adunat sambata la Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste fata de presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul sau, scrie Reuters . Protestatarii se aduna in apropierea Champs Elysees, pe esplanada din apropierea cladirii in care are…

- UPDATE: Fortele de ordine au folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a imprastia protestatarii. Acestia au ripostat la randul lor si au aruncat in politisti cu pietre si sticle. Mai multe magazine din Paris au fost vandalizate in timpul manifestatiei. In toata Franta, zeci de mii…

- Incident șocant, petrecut in a șasea saptamana consecutiva de proteste a mișcarii „Vestelor Galbene” in Paris. Un polițist a scos un pistol și l-a indreptat asupra manifestanților care au recurs la violențe pe strazile capitalei Franței. De asemenea, un barbat de 36 de ani a murit, dupa ce a fost lovit…