- Aproximativ 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii, relateaza agentia DPA, conform agerpres.ro. …

- Parisul arata ca un oras fantoma sambata, dupa ce muzeele, numeroase magazine, metroul și Turnul Eiffel au fost inchise ca masura preventiva in contextul protestelor 'vestelor galbene'. Peste 350 de persoane au fost arestate de politie la Paris in cursul diminetii.

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- De duminica, presa guvernamentala rusa scrie ca protestele "vestelor galbene" din Franța sunt asemanatoare cu "revoluțiile culorilor" care au zguduit in ultimii ani mai multe foste republici sovietice și nu ezita sa puna aceasta mișcare de fronda pe seama Statelor Unite, care ar dori astfel sa-l pedepseasca…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…