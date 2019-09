Stiri pe aceeasi tema

- Viena a fost desemnata, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oras pentru locuit, potrivit unui clasament publicat miercuri si realizat de "Economist Intelligence Unit", celula de cercetare si analiza afiliata saptamanalului englez The Economist.

- Cluj-Napoca a fost inclus in top 20 realizat de CNN cu cele mai frumoase orașe din Europa cu turiști puțini.Topul CNN al celor mai frumoase orașe europene cu aproape deloc turiști: Orange - Franța Norwich - Anglia Aarhus - Danemarca Anvers - Belgia Haga - Olanda Sarajevo…

- In timp ce miscarea vestelor galbene a avut un impact puternic asupra insolventelor corporative de la inceputul anului, declinul mobilizarii si rezistenta cresterii economice au avut un impact pozitiv asupra sanatatii companiilor franceze in lunile martie si aprilie ale acestui an, arata un raport publicat…

- Parada militara, de astazi, de la Paris dedicata Zilei Nationale a Frantei a continuat cu proteste ale „vestelor galbene“. Sute de oameni au manifestat imediat dupa manifestari, s-au luat la harta cu fortele de ordine care au folosit gaze lacrimogene si au si retinut cativa protestatari.

- Andrei Ivan, 22 de ani, poate face obiectul unui transfer interesant in perioada urmatoare. Atacantul lui Krasnodar, prezent la randul sau in lotul naționalei U21 la Europeanul de tineret din aceasta vara, e dorit in Franța, iar tratativele sunt avansate. Potrivit informațiilor GSP. ...

- Romania U21 va juca luni cu Franța U21 in meciul care ne poate trimite in semifinalele EURO 2019. GSP.ro a dezvaluit azi ca, intr-un scenariu nebun, calificarea ar pute fi decisa inclusiv de cartonașele galbene (DETALII). Radoi nu crede ca se va ajunge intr-un astfel de situație, dar și-a avertizat…

- Peste o mie de "veste galbene" s-au adunat sâmbata la Toulouse, în sud-vestul Franței, dar au fost rapid dispersate cu gaze lacrimogene de forțele de ordine, la puțin timp dupa plecarea cortegiului, scrie AFP.Ca și la Montpellier (sud) saptamâna trecuta, un apel a…

