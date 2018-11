Protestele „Vestelor galbene” au continuat aseară, la Paris Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti s-au adunat in aproximativ 2.000 de puncte de pe teritoriul national, in principal pe autostrazi sau la puncte de acces in marile orase, unde au reusit sa incetineasca sau chiar sa blocheze circulatia. Potrivit estimarilor, peste 120.000 de persoane au participat la protest in toata Franta.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

