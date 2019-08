Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data cand angajatii din sectorul de stat sustin o demonstratie in Hong Kong. Ei s-au alaturat pasnic protestatarilor din centrul districtului financiar al metropolei; multi purtau masti negre, pentru a nu fi recunoscuti. La manifestatii au participat si cateva sute de angajati din…

- Sute de protestatari din Hong Kong au blocat mai multe trenuri marti dimineata, la ora de varf, provocand haos pentru navetisti, aceasta fiind cea mai recenta campanie anti-guvern din fosta colonie britanica, informeaza Reuters.Ceea ce a inceput acum aproape trei luni ca un protest fata de…

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters.Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long, in apropiere de…

- Ministrul Justitiei din Hong Kong, Teresa Cheng, va calatori miercuri la Beijing, a informat guvernul din Hong Kong, in contextul in care protestele continua fata de un proiect de lege sustinut de Cheng care prevede extradarea infractorilor in China, noteaza Reuters.Liderul din Hong Kong,…

- Sute de mii de manifestanti imbracati in negru au defilat din nou duminica la Hong Kong pentru a cere retragerea proiectului de lege privind extradarea catre China, determinand guvernul pro-Beijing sa isi ceara "scuze" pentru ca a provocat "conflicte si certuri", relateaza AFP. Organizatorii…

- Executivul din Hong Kong pare dispus sa accepte compromisuri pentru a detensiona criza provocata de proiectul de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, au relatat sambata numeroase media locale, potrivit AFP. Lidera executivului, Carrie Lam, a primit in ultimele…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa. Proiectul noii legi, a carui dezbatere…