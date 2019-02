Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua sute de judecatori si procurori, inclusiv de la DIICOT si DNA, au protestat in aceasta dimineața, in fata Palatului de Justite din Cluj-Napoca si anunta ca, incepand de luni, vor suspenda activitatea judiciara timp de o saptamana. In plus, magistratii afirma ca vor declansa procedura de…

- Ordonanta de urgenta pe legile Justitiei adoptata saptamana aceasta a nascut controverse. Noile legi date de ministrul Tudorel Toader a agitat spiritele, iar in acest context, Cristi Danilet, fost consilier si un apropiat al Monicai Macovei, anunta faptul ca magistratii vor porni proteste. Protestele…

- Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției a fost publicata, miercuri seara, in Monitorul Oficial, in cuprinsul acesteia fiind introdus un nou criteriu de eliberare din funcție a judecatorilor și procurorilor: buna reputație.Printre noutațile din OUG 7/2019 se numara introducerea…

- Guvernul a adoptat marti o OUG care modifica legile Justitiei si care se refera, printre altele, la delegarile in functii de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public, a anuntat ministrul Tudorel Toader. Potrivit ministrului, Executivul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri…

- Fostul procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, la iesirea de la audierile din Sectia pentru Investigarea Magistratilor, ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si ca a facut doua cereri de recuzare, informeaza Mediafax. Kovesi: Mi s-a adus la cunostinta calitatea de suspect „Am…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) l-a validat luni, cu 11 voturi pentru, pe adjunctul Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, la conducerea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Circa 2000 de persoane au ieșit luni seara, in strada la Cluj-Napoca, pentru a protesta fata de intentia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a emite o ordonanta de urgenta care ar permite repunerea in termen a celor condamnati de complete de 5 judecatori nelegal constituite.Protestul a avut loc…

- Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania (UNJR) și Asociația Magistraților din Romania (AMR) iși exprima consternarea și condamna ferm practicile abuzive ce transpar din conținutul inregistrarilor recent aparute in spațiul public, din dialogul ce pare a fi o ședința de lucru a 5 procurori din…