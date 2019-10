Stiri pe aceeasi tema

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal. Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze podul…

- Un corespondent al agentiei a vazut cum fumul se ridica deasupra cladirii in fata careia se adunase multimea. Protestele impotriva guvernului de la Bagdad s-au reluat in mai multe localitati. In sudul tarii, manifestantii au dat foc sediilor unor partide, a declarat o sursa din politie.…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie si medicale citate de AFP, sau cel putin 15, conform unor…

- Comandamentul militar irakian a recunoscut luni ca a facut 'uz excesiv de forta' in ciocnirile cu protestatarii in bastionul siit Sadr City din Bagdad, soldate cu 13 morti in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit unor surse de politie.

- Cel putin sase politisti figureaza printre persoanele ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale la Bagdad si in mai multe regiuni majoritar siite din sudul Irakului. Intr-un comunicat, comisia guvernamentala pentru drepturile omului a mentionat ca aproximativ 500 de persoane au fost…

- Premierul Adel Abdul Mahdi a facut apel la calmarea tensiunilor dupa ce 190 de persoane au fost ranite vineri in capitala. "Este groaznic ca exista atat de mulți morți, raniți și distrugere", a declarat Marele Ayatollah Ali al-Sistani. "Guvernul și parțile politice nu au raspuns cererilor…

- Cel puțin 10 persoane au murit și alte 42 au fost ranite in urma atentatului produs joi in capitala afgana Kabul, in apropierea sediilor ambasadei Statelor Unite și misiunii NATO, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters, anunța Mediafax.O mașina incarcata cu explozibil a fost detonata…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie la Cairo. Incidentul a avut loc in apropierea Institutului National de Oncologie din Egipt, in centrul capitalei Cairo, a anuntat luni dimineata Ministerul egiptean al Sanatatii, a informat mediafax. O masina care conducea pe contrasens…