Protestele împotriva “legii sclaviei” din Ungaria continuă Peste 15.000 de persoane au protestat, duminica, la Budapesta, pentru a patra zi consecutiv, impotriva asa-numitei “legi a scaviei”, prin care angajatorilor li s-a acordat dreptul de a cere sute de ore suplimentare pe an, transmite presa internationala care subliniaza ca amploarea manifestatiilor sugereaza ca acestea reprezinta mai degraba un vot de neincredere la adresa premierului Viktor Orban, acuzat de derapaje autoritare. Protestatarii au scandat “jos Orban” in timp ce au mers catre sediul televiziunii publice din Ungaria, unde sperau sa citeasca o declaratie in direct, lucru care nu le-a… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Ungaria au continuat manifestatiile prin care i se solicita premierului Viktor Orban revocarea legii privind orele de munca suplimentare, precum si impotriva controlului exercitat de guvern asupra institutiilor media, transmite miercuri dpa. In jur de 1.000 de persoane s-au adunat marti seara la…

- Protestatarii au scandat sloganuri impotriva partidului de guvernamant, Fidesz (centru-dreapta), si a Televiziunii publice, acuzata ca sustine interesele Guvernului. Manifestatia desfasurata luni se inscrie intr-o serie de actiuni impotriva Guvernului Viktor Orban. Duminica, circa 10.000 de…

- Centrul orasului Budapesta a fost scena, vineri, celei de-a treia nopti consecutive de proteste, de o virulenta fara precedent, impotriva noilor prevederi din legea muncii aprobate de parlament care...

- Politia ungara a recurs la gaze lacrimogene si a operat arestari in timpul manifestatiei de joi seara de la Budapesta impotriva noilor prevederi din legea muncii aprobate de parlament, transmit vineri dpa si MTI. Cateva mii de oameni au iesit din nou joi in strada, pentru a doua seara consecutiv, pentru…

- Politia ungara a recurs la gaze lacrimogene si a operat arestari in timpul manifestatiei de joi seara de la Budapesta impotriva noilor prevederi din legea muncii aprobate de parlament, transmit vineri dpa...

- Noi proteste au loc, joi seara, la Budapesta, pentru a doua zi consecutiv, dupa ce Parlamentul ungar a aprobat o lege care mareste numarul de ore suplimentare pe care îl pot cere angajatorii si a fost supranumita „legea sclaviei”. Mii de unguri au protestat joi la…

- Noi proteste au avut loc, joi seara, la Budapesta, pentru a doua zi consecutiv, dupa ce Parlamentul ungar a aprobat o lege care mareste numarul de ore suplimentare pe care il pot cere angajatorii si a fost supranumita „legea sclaviei”. ...

- Manifestantii s-au adunat in fata Parlamentului si au plecat in mars, blocand circulatia pe Podul Margareta. Potrivit Euronews, au avut loc ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine. Miercuri seara, mii de protestatari s-au adunat in fata sediului partidului Fidesz condus de premierul Viktor…