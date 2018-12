Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea creste sambata in mai multe zone ale Parisului, dupa ce fortele de ordine au retinut si chestionat 700 de persoane in intreaga tara, iar 361 se afla in custodie. Pe mai multe strazi au fost folosite gaze lacrimogene, fapt care nu i-a impiedicat pe unii turisti sa iasa la plimbare, desi…

- Pana la ora 9 ERAU ANUNȚATE DE POLIȚIE PESTE 300 DE INTEROGATORII ȘI 127 DE REȚINERI, in cadrul acțiunii de prevenire a incidentelor și violențelor prezumate pentru ceea ce vestele galbene numesc „ACTE...

- Guvernul francez a anuntat luni ca va suspenda cresterea taxei la carburanti, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", relateaza site-ul postului BBC.

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cel…

- Protestele așa-numitelor veste galbene, nemultumite de cresterea preturilor la carburanti, au degenerat din nou, la Paris. Manifestantii s-au luat la bataie cu jandarmii. Ultimii au fost nevoiți sa aplice forta.

- Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene.…

- Ciocniri violente au loc, sambata, pe Bulevardul Champs Elysees din Paris, intre polițiști și “vestele galbene”, manifestanți care protesteaza fața de creșterea prețului la carburanți. Protestele continua de mai bine de patru ore la Paris, unde manifestanții au dat foc unor baricade ridicate pe Champs-Elysees.…

