- Oradenii s-au adunat in Piața Unirii incepand cu ora 18:00, iar dupa o ora și jumatate protestatarii au pornit intr-un marș pe traseul: General Traian Mosoiu – Piața 1 Decembrie – Centrul Civic – Strada Independenței. Inarmați cu steaguri și cu pancarte cu mesaje…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca au fost aduse forte de ordine si alte judete ale tarii pentru a interveni la protestul organizat la Piata Universitatii, in cazul in care va fi necesar. "Pentru a ne indeplini obiectivele de…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- Aproximativ 100 de oameni protesteaza, joi seara, in fata Parlamentului, care continua dezbaterile pe legile justitiei. De asemenea, cateva sute de persoane protesteaza la Sibiu, Timisoara și Ramnicu Valcea. Se scandeaza „Hoții”, „PSD, ciuma roșie”, „Respingeți legile injustiției”, „Jos ghearele de…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Cosului Fiscal, iar presa internationala a relatat despre nemultumirea romanilor iesiti in strada. The Associated…

- La cei 20 000, conform altor evaluatori, 30 000 de cetațeni care au protestat in București, duminica seara, se adauga alte mii de oameni ieșiți in strada sa protesteze la Cluj Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara și alte orașe, inclusiv in strainatate, numarul protestatarilor urcand la circa 50 000. Chiar…

- Presa internationala scrie despre protestele din tara Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de români s-au strâns la Bucuresti si în alte orase din România,…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand sa plece in mars…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat ca protestatarii care au manifestat, duminica, împotriva modificarilor la legile Justitiei, ori nu cunosc legile, ori au fost dezinformati. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata noi tocmai…

- Peste 30.000 de oameni s-au strans in mai multe orase din tara in semn de protest fata de modificarile la legile Justitiei. Oamenii au scandat lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva ministrului Tudorel Toader. Cei mai multi oameni au iesit in strada la Bucuresti, urmati de Cluj,…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Agentia Associated Press noteaza ca peste 7.000 de romani s-au strans in capitala si in alte orase pentru a protesta fata de proiectele de modificare…

- Platforma Romania 100 Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. UPDATE 21.50. Protestele s-au incheiat UPDATE 21.16:…

- In București și in alte zeci de orașe din țara au loc la aceasta ora proteste. „Continuam ce am inceput iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți”, asta spun romanii care au ieșit din nou in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii cred ca doar prin solidaritate vor putea…

