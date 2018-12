Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți protestatari polonezi au blocat una dintre cele mai importante autostrazi din Polonia, purtand veste reflectorizante, dupa modelul mișcarii „Vestele Galbene” preluat din Franța. Astfel de manifestații sunt anunțate și in Croația. Manifestanții din Polonia le cer autoritaților sa gaseasca soluții…

- UPDATE – 14.12.2018/ora 07:00 – 12 Mii de unguri au protestat joi la Budapesta, reluand demonstratiile de miercuri impotriva unei noi legi care reglementeaza relatiile de munca si a unei legi care scuteste guvernul de controlul independent al tribunalelor, relateaza Reuters. Partidul de dreapta FIDESZ…

- Aproximativ 2.000 de maghiari au protestat miercuri in fata Parlamentului impotriva unei noi legislatii care sa permita angajatorilor sa solicite personalului sa lucreze pana la 400 de ore suplimentare pe an, reforma pe care criticii o numesc "legea sclaviei", realateaza Reuters.

- Presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, care va conduce tara din ianuarie, a declarat ca 'brazilienii nu stiu ce este dictatura', omitand regimul militar care a facut ravagii intre 1964 si 1985, transmite AFP. Fostul capitan de armata, care nu si-a ascuns niciodata nostalgia…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu va da amenzi firmelor care au facut comenzi pentru noile case de marcat fiscale cu memorie, obligatorii de la 1 noiembrie, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta dedicata IMM-urilor. "Nu renuntam…

- „Dupa 30 de ani, din nou sunt ingrijorat de ceea ce se intampla in Romania”, a afirmat Guy Verhofstadt, in cadrul unei dezbateri plenare in Parlamentul European in care președintele Klaus Iohannis a prezentat viziunea Romaniei asupra viitorului Uniunii Europene. Verhofstadt a invocat „aceste reforme…

- Studiile de gen vor fi eliminate din toate universitatile ungare incepand cu anul universitar care incepe in 2019, conform unui decret semnat marti de premierul Viktor Orban, transmite portalul ungar ma.hu, citat de agentia EFE preluat de agerpres.Victor Ponta face DEZVALUIRI despre cine ii…

- O lege care interzice persoanelor fara domiciliu sa doarma in spatiile publice din Ungaria, promulgata de guvernul condus de Viktor Orban, a intrat ieri in vigoare. O masura calificata drept ”cruzime” de catre raportorii ONU. Un amendament constitutional aprobat de parlamentul maghiar in 20 iunie interzice…