Protestele din Iran anunta o noua Primavara persana? Manifestantii lovesc parca fara nicio teama

- Inca noua persoane și-au pierdut viața in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, in timp ce conflictele dintre protestatari și forțele de securitate continua pentru a șasea zi, transmite presa iraniana citata de BBC News. Cele mai recente violențe au dus la moartea a noua persoane in regiunea…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat, marti, dusmanii Iranului ca alimenteaza incidentele din republica si sa s-au unit impotriva regimului, dupa manifestatiile din ultimele zile, informeaza news.ro."In ultimele zile, dusmanii Iranului s-au folosit de diverse mijloace…

- Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, i-a acuzat marti pe ''dusmanii'' republicii islamice ca s-au unit pentru a submina regimul de la Teheran, a relatat televiziunea de stat, in timp ce protestele zguduie tara de mai multe zile, relateaza AFP. ''In evenimentele…

- Ignorand apelul la calm al președintelui Hassan Rouhani, protestatarii iranieni au ieșit in strada, in mai multe orașe, ieri, pentru a cincea zi, din cauza frustrarilor politice și economice, care au dat in clocot, in cele mai ample manifestații din ultimii 9 ani.

- Protestele din Iran s-au soldat cu decesul a 12 persoane de la inceputul manifestatiilor, joi, la Machhad, al doilea oras al tarii, informeaza presa internationala. Duminica seara, sase persoane au murit la Toyserkan (vest), potrivit televiziunii de stat, iar alte patru au murit la Izeh (sud-vest) si…

- 12 morti, dupa protestele recente din Iran. 12 oameni au murit in Iran in confruntarile, din ultimele patru zile, dintre fortele de ordine si manifestantii antiguvernamentali, anunta televiziunea de stat. Violentele au continuat si seara trecuta, in mai multe orase, printre care Isfahan, un oras din…

- Proteste violente în Iran. Mii de persoane au manifestat sâmbata, în Iran, pentru a treia zi. Doi protestatari ar fi fost ucisi într-un oras de provincie, transmite Reuters. De asemenea, mulți oameni au fost arestati în timpul protestelor fața de coruptie…

- Populatia iraniana a fost avertizata de catre guvern sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie BBC. In urma protestelor din Iran au fost arestate mai multe persoane, imaginile postate pe retelele sociale arata ciocniri…

- Imaginile postate pe retelele sociale arata si ciocniri cu fortele de ordine, care au intervenit pentru a dispersa multimea. Zeci de protestatari au fost arestati. Motivul initial al protestelor au fost scumpirile, concedierile si neplata salariilor. S-au transformat intr-o revolta generala impotriva…

- Guvernul de la Roma a stabilit pe 4 martie data viitoarelor alegeri legislative dupa dizolvarea joi a parlamentului al carui mandat a ajuns la final, a anuntat presedintia Italiei, potrivit AFP. Consiliul de Ministri reunit dupa semnarea decretul de dizolvare a parlamentului de catre presedintele…

- Ayatollahul Ali Khamenei nticipeaza ca presedintele Donald Trump va esua impotriva Iranului la fel ca "mai inteligentul" Ronald Regan "Regan era mai puternic si mai inteligent decat Trump, si era un actor mai bun in privinta lansarii de amenintari, si de asemenea a actionat impotriva noastra si…

- Liderul Suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat ca amenintarile si actiunile presedintele american Donald Trump impotriva Iranulului vor esua, adaugand ca Teheranul este acum mai puternic decat in perioada "mai inteligentului" Ronald Regan, relateaza agentia Reuters.

- Guvernul ne pregateste unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care ni le putea face intre Craciun si Anul Nou: angajatii Fiscului vor primi suplimente salariale reprezentand 15% din sumele recuperate de la contribuabili. Este ultima dovada, dintr-un lung sir, care atesta ca Romania a devenit, oficial,…

- Cei de la Palatul Victoria sunt in alerta. Oamenii premierului Mihai Tudose au avut intalniri de ultima ora pentru a incerca stoparea unor proteste de amploare. Avand in vedere acțiunea de protest anunțata pentru saptamana viitoare de catre Sindicatul Național al Agenților de Poliție și Sindicatul…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase.“Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”, scrie…

- Guvernul a suplimentat, miercuri, cu 43.000 de lei, bugetul MAE pentru funeraliile organizate în memoria Regelui Mihai, banii fiind necesari doar pentru deschiderea salonului oficial al Aeroportului Otopeni, celelalte ministere având deja bugetate fondurile necesare,

- Manifestațiile de 1 Decembrie s-ar putea transforma intr-un adevarat teatru de razboi politic. Dupa ce pe rețelele de socializare s-au anunțat mitinguri de protest impotriva Legilor justiției, cei de la PSD reacționeaza și se pare ca iși aduc simpatizanții la București, pentru cotrabalansa protestele…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din Romania, mentionand ca romanii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamant, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Arabia Saudita și Iranul se afla in tabere diferite in conflictele din Orientul Mijlociu, iar in ultimele saptamani tensiunile dintre cele doua state s-au intensificat semnificativ, mai ales dupa ce o racheta balistica a fost interceptata la 35 de kilometri de capitala saudita Riyad. Prințul moștenitor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Oficial, ne merge bine. Programul de guvernare al PSD s-a respectat la virgula și s-a realizat 100%, iar toate promisiunile ar trebui sa se regaseasca și in buzunarul fiecarui roman, suna ultima eveluare a conducerii PSD facuta la Baile Herculane. In noua lor eveluarea triumfalista, Dragnea …

- Klaus Iohannis a ajuns președintele Romaniei. A trecut deja de jumatatea mandatului și lucrurile de la inceput s-au cam uitat. Pentru publicul larg, pentru ca in culise abia acum incep sa se plateasca cu adevarat polițele pentru ”jocurile murdare” din trecut.Guvernul primeste o noua LOVITURA:…

- Guvernul iranian a promis marti o actiune energica vizand sa puna capat dificultatilor cu care se confrunta sinistratii sesimului care a afectat duminica provincia Kermanshah, in vestul Iranului, concomitent cu aparitia impulsului unei solidaritati nationale, relateaza AFP. La doua zile dupa catastrofa,…

- Cel putin 530 de persoane au murit si 7.800 au fost ranite in urma cutremurului de 7,3 grade pe Richter care a avut loc duminica in vestul Iranului, potrivit ultimelor cifre oficiale publicate marti, relateaza EFE. Noile date presupun o crestere semnificativa a numarului persoanelor decedate ca urmare…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Moscova, Zakharova a precizat ca spera ca Dodon sa reuseasca sa consolideze relatiile bilaterale dintre Rusia si Republica Moldova. Aceasta a adaugat ca liderul de la Chisinau a luat unele masuri concrete pentru a aprofunda cooperarea cu Rusia, afirmand…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News, transmite digi24.ro Proiectul de lege privind…

- Dupa ce Guvernul a adoptat noul Cod fiscal in ședința de miercuri, pagina „Coruptia Ucide” a lansat un apel pentru organizarea unei manifestatii in Piata Victoriei, miercuri, incepand de la ora 18:00. Protestul, la care participa aproxomativ 1.000 de oameni, vizeaza in principal trecerea contribuțiilor…

- Ministerul de Externe iranian a respins sambata "acuzațiile nefondate" impotriva Iranului lansate de prim-ministrul libanez demisionar Saad Hariri, informeaza AFP. Aflat în prezent în Arabia Saudita, Hariri și-a anunțat în cursul zilei demisia, spre…

- "Cooperarea noastra poate izola America... Esecul din Siria al teroristilor sustinuti de SUA nu poate fi contestat, dar americanii continua comploturile", i-a spus Ali Khamenei lui Vladimir Putin, potrivit Televiziunii de stat iraniene, informeaza agentia Reuters. Aflat in vizita oficiala…

- Halloween la Casa Alba. Cum au fost primiti oaspetii de Donald Trump Casa Alba a fost impodobita de Halloween in 2017 cu paianjeni uriasi, iar oaspetii au fost intampinati de presedintele SUA si de Prima Doamna cu dulciuri si urari de sarbatoare. Donald Trump a postat pe Twitter mai multe fotografii…

- Carme Forcadell a anulat o reuniune a conducerii Parlamentului programata de mai de mult in ziua de marti, a declarat luni, sub protectia aninimatului, o purtatoare de cuvant a Legislativului, potrivit stiripesurse.ro. Guvernul de la Madrid a decis, vineri seara, dizolvarea executivului catalan,…

- Discuțiile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat joi președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea.…

- Guvernul a decis la inceputul acestui an ca piata muncii din tara noastra are nevoie de numai 5.500 de noi lucratori din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European. De altfel, numarul lucratorilor din spatiul extracomunitar, nou-admisi pe piata muncii din Romania, a fost acelasi de cel putin…

- Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetațeanul sa opteze pentru eliberarea unei carți electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carți de

- Vasilescu a sustinut, la inceputul sedintei de guvern de joi, ca nu va fi "afectata valoarea nominala din prezent". "Mai precis, suma care este achitata astazi catre administratorii Pilonului II de pensii va fi cel putin aceeasi la anul, dar scaderea procentului este necesara ca urmare a cresterii salariului…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, vineri seara, ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce “oricand”. “Nu putem si nu vom putea certifica…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția liderului de la Casa Alba de a introduce noi sancțiuni Iranului. În același timp, președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus ca țara sa își va dubla eforturile de a obține arme de aparare și ca își va extinde programul…

- Declaratiile presedintelui turc vin cu o saptamana inaintea unui summit al UE, unde liderii Blocului comunitar ar trebui sa dezbata subiectul aderarii Turciei. ”Asumati-va o pozitie si sa terminam aceasta problema. Noi nu avem nevoie de voi”, a declarat Erdogan, in cadrul unei reuniuni a…

- Autoritatile din Abu Dhabi au precizat ca nu vor mai acorda vize si licente comerciale cetatenilor din Coreea de Nord, aspect ce va afecta cateva mii de nord-coreeni ce lucreaza in zona Golfului. ”Masurile vin in contextul obligatiilor Emiratelor Arabe Unite ca membru responsabil al comunitatii…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…

- O statie de gaz natural din capitala Ghanei, Accra, a explodat, un numar necunoscut de persoane pierzandu-si viata, conform unui oficial guvernamental, citat de Reuters. Din pacate exista mai multe victime, nu putem insa confirma un numar oficial”, a declarat un oficial. Acesta a adaugat ca in prezent…

- Irakul a cerut Turciei și Iranului sa inchida punctele de trecere a frontierei cu regiunea kurda din nordul țarii, potrivit unui purtator de cuvant al ministerului irakian de externe. De asemenea, Irakul a cerut Turciei și Iranului sa opreasca toate tranzacțiile comerciale cu guvernul regional din Kurdistan.

- Mai mulți lideri sindicali din diferite sectoare de activitate discuta cu premierul și o parte din miniștri pe chestiuni aplicate in ceea ce privește o masura de compensare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat, dupa ce singura promisiune pe care au primit-o in urma potestului de miercuri…

- Experti argentinieni au confirmat ca procurorul federal Alberto Nisman a fost asasinat. Potrivit unui raport oficial, Alberto Nisman, procurorul însarcinat cu anchetarea atentatului cu repetitie împotriva AMIA (Asociatia Mutuala Israeliana din Argentina) în Buenos Aires,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, aflat miercuri in vizita la Teheran, a afirmat ca Ankara va intreprinde demersuri mai puternice ca raspuns la referendumul de saptamana trecuta din Kurdistanul irakian, dupa ce a luat deja unele masuri in coordonare cu guvernul central irakian si cu Iranul,…

- Tarile Uniunii Europene vor face tot ce este posibil pentru a pastra acordul nuclear cu Iranul, in pofida indoielilor presedintelui american Donald Trump, a declarat Helga Schmid, secretar general al Serviciului European de Actiune Externa, potrivit agentiei de stiri Reuters. "Acesta nu…