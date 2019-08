Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase interese economice avute de „printi si printese rosii“ in Hong Kong complica riposta Beijing-ului la adresa manifestantilor. La finele lui iulie, ministrul chinez al Apararii a calificat «intolerabile» protestele de la Hong Kong si semnala ca trupele sale sunt pregatite sa intervina daca guvernul…

- China a criticat dur SUA și Marea Britanie marți pentru intervențiile pe care le-au avut în problemele legate de Hong Kong, dupa ce cele doua țari și-au exprimat îngrijorarile legate de asalturile asupra protestatarilor pro-democrație, scrie HKFP. Bataia protestatarilor din Hong…

- Politisti dotati cu masti de gaz si scuturi au intervenit pentru dispersarea protestatarilor, care au fugit apoi in diferite directii, dupa o confruntare in apropierea unui terminal de feribot pe insula principala a fostei colonii Marea Britanie. Hong Kong-ul se confrunta de cateva saptamani cu un val…

- Liderul din Hong Kong, Carrie Lam a anunțat ca proiectul de lege care ar fi permis extradarea celor judecați în China este "mort", scrie BBC News. În timpul unei conferințe de presa de marți, Lam a afirmat ca eforturile depuse de guvern în ceea ce privește aceasta…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat, joi, ca nu si-a exprimat sustinerea fata de protestele violente din Hong Kong dupa ce presa de stat din China a acuzat guvernele occidentale ca se amesteca in problemele interne ale tarii, relateaza Reuters potrivit news.ro„Sa fiu clar.…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca protestatarii care au patruns cu forța și ocupat cladirea Legislativului din Hong Kong vor democrație pentru regiunea autonoma din China, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. "Ei bine, vor democrație și cred ca majoritatea oamenilor…

- Protest in Honk Kong (foto: The Independent) De mai bine de doua saptamani, pe cele mai scumpe artere din lume, doua milioane de oameni din Hong Kong demonstreaza impotriva unui proiect de lege impus parlamentului local de guvernul controlat de RP Chineza, in fruntea caruia se afla Carrie Lam Cheng…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…