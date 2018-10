Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte zeci au fost ranite, mii de protestatari iesind miercuri pe strada in Haiti in urma unui scandal de coruptie, iar unii dintre acestia au cerut demisia presedintelui Jovenel Moise, relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 grade s-a produs în cursul noptii de sâmbata spre duminica în largul coastelor de nord ale statului Haiti, provocând cel putin 11 decese, alte peste 100 de persoane au fost ranite, în

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, fortand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe sine, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel puțin 19 persoane au disparut, iar alte 120 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 6,7 produs in insula Hokkaido, aflata in nordul Japoniei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 270 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri in cursul protestelor desfasurate la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse medicale citate de site-ul agentiei Reuters.Aproximativ 20.000 de palestinieni au…