- Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat dur protestele violente de sambata din Paris, in urma carora cel puțin 19 persoane au fost ranite și 40 de persoane au fost arestate, relateaza BBC.Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii…

- Protestele din Franta impotriva scumpirii carburantilor au continuat luni; circa 20.000 de manifestanti, purtand veste reflectorizante de culoare galbena, s-au adunat in 350 de puncte, incercand sa blocheze in special autostrazi si depozite de produse petroliere, relateaza AFP preluata de Agerpres.…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea s-a intrebat, duminica, in legatura cu protestele de sambata din Franța, unde sunt marii lideri ai UE care sa condamne violențele manifestațiilor de acolo, așa cum au facut in cazul Romaniei, in luna august, transmite Mediafax.

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite, dupa ce mii de persoane au protestat o zi si o noapte in Franta dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a introdus taxe mai mari de combustibil, a declarat duminica ministrul francez de Interne, Cristophe Castaner, relateaza France 24.

- E haos pe soselele din Franta! Cel putin o persoana a murit si peste 100 au fost ranite in timpul protestului "Vestelor Galbene". Oamenii sunt nemultumiti de cresterea taxelor la carburanti si ii cer demisia presedintelui Emmanuel Macron. Aproape 2.000 de manifestatii au fost organizate la nivel national,…

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- In cautare de bani pentru a-si restaura sediul, Administratia Prezidentiala Franceza si-a deschis un magazin online cu 56 de articole produse in Franta, intre care cani cu chipul lui Emmanuel Macron si genti inscriptionate „prima-doamna“.