Protestele din Franța, rezultate. Autoritățile au decis Premierul francez, Edouard Philippe, a anuntat marti suspendarea, pentru sase luni, a trei masuri fiscale care urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2019, printre care se regasea si o taxa pe carburanti care s-a aflat la originea protestelor "vestelor galbene", informeaza Reuters si AFP. "Chiar daca statul trebuie sa ramana puternic si ferm el este mai intai de toate garantul pacii publice. Stabilirea directiei si pastrarea ei este o necesitate pentru a guverna Franta dar nicio taxa nu merita sa puna in pericol unitatea natiunii" a declarat seful guvernului francez, la trei zile dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor violente impotriva acestei masuri, scrie Agerpres.

- Premierul francez Edouard Philippe a anunțat suspendarea pentru șase luni a majorarii taxei la carburanți, au anunțat marți surse guvernamentale, relateaza France 24, coform Mediafax.Manifestații violente au fost inregistrate in Franța, in utlimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anunțase ca va scumpi…

- Premierul francez, Edouard Philippe, este așteptat marți sa anunțe suspendarea noii taxe pe carburanți, prevazuta anterior sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Vestea majorarii taxei i-a infuriat pe protestatarii din mișcarea "Vestelor Galbene", care au avut ciocniri violente cu forțele de ordine…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

