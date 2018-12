De ce creste riscul de pneumonie in sezonul rece? Cum ne protejăm?

Vremea rea, in special in zilele cu aer rece, poate sa iti afecteze plamanii si sanatatea. Pentru ca in sezonul rece ne vom confrunta cu temperaturi tot mai scazute, este bine sa stii cum sa te protejezi in aceasta perioada si cum sa nu ai de-a face cu anumite complicatii,… [citeste mai departe]