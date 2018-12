Protestele continuă la Budapesta, mii de oameni din nou în stradă Partidul populist de dreapta Fidesz, condus de premierul maghiar Viktor Orban, a adoptat miercuri noi legi, in ciuda protestelor opozitiei din parlament si a revoltelor de pe strada. Aproximativ 3.000 de demonstranti s-au adunat joi in fata parlamentului si, mai tarziu, au blocat traficul pe unul dintre podurile de pe Dunare, strigand "Fidesz corupt" si "Orban mergi in iad". "Nemultumirea ne-a adus aici ... una este problema instantelor, care este urmatoarea faza de intarire a puterii lor", a declarat Tamas Szabo, in varsta de 65 de ani, care a venit cu steagul ungar. "Cealalta… Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

Sursa articol si foto: mediafax.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Butina, absolventa a unei universitati din Statele Unite, a comparut joi intr-o instanta judiciara din Washington D.C. Ea a recunoscut ca a incercat sa exercite influenta in campania electorala prezidentiala si parlamentara din 2016 si va colabora cu procurorii. Procurorii sustin ca…

- Ministrul slovac al Apararii, Peter Gajdos, a semnat contractul impreuna cu Ana Wugofski, vicepresedintele companiei Lockheed Martin responsabil de Afacerile internationale. Avioanele multirol F-16 Block 70/72 vor inlocui actuala flota a Slovaciei de aparate MiG-29, de fabricatie sovietica.…

- Finalista la Australian Open, campioana la Roland Garros si la alte doua turnee de simplu, Simona a primit inca o confirmare dupa ce a terminat anul pe prima pozitie WTA. Reprezentantii ITF noteaza ca a fost "un an istoric" pentru Simona Halep, prima romanca distinsa cu titlul de "ITF Women's…

- "Am vorbit cu reprezentantii Rusiei si am fost informati ca avioanele lor militare, care au aterizat in Venezuela, vor pleca vineri si se vor intoarce in Rusia", a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un e-mail transmis agentiei Reuters. Avioane militare din Venezuela…

- Trei forțe ale handbalului feminin, Romania, Serbia și Rusia, pregatesc la București participarea la Campionatul European din Franța La finalul saptamanii, Sala Polivalenta din București va fi gazda celui mai puternic turneu de handbal feminin disputat in Europa in aceasta perioada. Romania – cu doua…

- Autoritatile turce nu au gasit inca fragmente ale cadavrului jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, au declarat marti seara surse din cadrul Politiei din Istanbul citate de cotidianul Hurriyet.Politia perchezitioneaza un vehicul al Consulatului saudit abandonat intr-o parcare din Istanbul,…

- "Au mai luat cuvantul, ca sa stiti, Olguța Vasilescu care dadea lecții pe nu știu ce. I-am zis cam așa: pe vremea comuniștilor era un dicton cam așa: fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post. I-am spus ca face parte din categoria miniștrilor care au sentimentul ca daca s-au așezat pe scaun…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidentiale si ar candida, Liviu Dragnea n-ar fi votat decat de 4 la suta din electorat. In scrisoarea nemultumitilor din PSD, care a precedat sedinta CEx, se preciza ca PSD a ajuns la o cota de 25-30- . Sondajul, efectuat in perioada 1-10 septembrie, are…