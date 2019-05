Protestele anti-PSD, considerate paşnice de liderii PNL "L-au huiduit pe Dragnea, nu pe militanții PSD. Mie mi s-a parut ca manifestația anti-PSD și de la Iași și de la Galați a fost o manifestație cat se poate de civilizata, nu a aparut nicio forma de violența, nu a aparut nicio forma de lezare a ordinii publice, ca urmare a acestor manifestații și este normal ca oamenii care s-au saturat de PSD, sa iasa in strada și sa iși manifeste aceasta poziție clara, categorica, ba chiar ii felicit și pe ieșeni, care au reușit sa-l arunce pe Dragnea de doua ori de la Iași, iar galațenii care au ieșit normal, natural , spontan, practic și-au manifestat, și-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

