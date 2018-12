Stiri pe aceeasi tema

- Gheața si poleiul care a pus stapanire pe toata tara a bagat zeci de oameni in spital. Doar in Capitala, peste o suta de oameni au ajuns la Urgenta, dupa ce au cazut pe gheata. 27 dintre ei s-au ales cu fracturi grave, iar 19 au fost internati.

- 100 de medici din Capitala, angajati in spitalele din subordinea ASSMB, vor primi vouchere de 10.000 de lei, in anul 2019, pentru participarea la cursuri sustinute de clinici de renume din Europa, SUA si Israel, se arata intr-un proiect care va fi discutat la sedinta de miercuri a CGMB.

- Unii oameni cred ca aceste clanuri controleaza, intr-un fel sau altul, intreaga lume., scrie protv.ro. 1.Familia Rockefeller Familia a devenit celebra mulțumita lui John Rockefeller, primul milionar din SUA. La sfarșitul secolului al XIX-lea, familia controla 90% din intreaga piața…

- Seful sectiei auto si cel al sectiei economie din cadrul Institutului de medicina urgenta (IMU) din Chisinau au fost retinuti, aseara, de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA intr-un dosar de trafic de influenta.

- Seful DSU, Raed Arafat, ii acuza pe cei de la Coruptia Ucide ca au mintit atunci cand au scris pe Facebook ca el a fost cel care a cerut o amanare in cazul transferului catre Capitala a unui tanar ranit in explozia din Neamt. El cere sa fie retras mesajul, in caz contrar ii va actiona in instanta.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat o afirmatie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit careia Europa ar trebui sa celebreze impreuna Centenarul Marii Uniri al Romaniei, oficialul de la Budapesta sustinand ca Juncker s-a dovedit a fi ''nepotrivit'' pentru…

- Aliatii NATO nu vor amplasa mai multe arme nucleare in Europa ca raspuns la ceea ce Occidentul numeste o incalcare de catre Rusia a unui acord nuclear din care Washingtonul se va retrage, a anuntat Jens Stoltenberg, secretarul general al aliantei, scrie Reuters preluata de Agerpres.„Nu prevad…

- Seful departamentului de comunicare al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca situatia excluderii ALDE Romania din grupul european va fi discutata in Consiliul ALDE Europa din luna noiembrie de la Madrid, cererea fiind formulata de un politician austriac in august.