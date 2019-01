Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa controale ale politistilor si jandarmilor, dimineata. "Vestele galbene" protesteaza in mai multe orase ale Frantei. Deocamdata nu s-au semnalat incidente. Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le...

- Peste 20.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

- Imaginile surprinse de BBC sunt cu atat mai șocante cu cat spațiul in care s-a desfașurat ciocnirea intre manifestanți și poliție este foarte ingust. Strada din apropierea Arcului de Triumf a devenit imediat un camp de lupta in care aerul era irespirabil. Vezi aici ce s-a intamplat:

- Protestatarii au incercat sa rupa cordonul de securitate format de polițiști pe Champ Elysee in Paris. Forțele de ordine au raspuns imediat cu gaze lacrimogene. De asemenea, pe rețelele de socializare s-au dat indemnuri la proteste violente.Pentru a preintampina astfel de proteste violente…

- Politia din Paris a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii care demonstreaza pentru a doua saptamana consecutiv fata de cresterea preturilor la carburanti. Ciocniri violente au loc...