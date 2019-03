Proteste violente la Paris: Politia a folosit tunuri cu apa. Zeci de peroane au fost arestate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, crede ca Laura Codruta Kovesi nu e potrivita pentru sefia Parchetului European, iar Viorica Dancila e de acord. Si atunci, de ce Guvernul nu isi asuma, oficial, o pozitie? Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca este total de acord cu ce a transmis…

- Compania de ride hailing Taxify anunta ca va functiona de acum inainte sub brandul Bolt. Taxify se va numi Bolt pe viitor, compania estoniana preferand numele folosit pana acum de divizia sa de trotinete electrice, un nume care reflecta mai bine faptul ca serviciile companiei nu se rezuma…

- Celebrul designer german Karl Lagerfeld a murit la varsta de 85 de ani. Informatia a fost oferita pe surse apropiate brandului Chanel pentru The Guardian. In ianuarie, Lagerfeld a ratat show-ul haute couture al lui Chanel de la Paris, alimentand speculatiile despre starea sa precara…

- CSM Bucuresti, clubul sportiv finantat de Primaria Capitalei, a avut in 2017 un buget urias, asigurat in cea mai mare parte din bani publici. Potrivit unui raport al Ministerului de Finante citat de ProSport, bugetul CSM-ului in 2018 a fost de 73.752.048,48 de lei, 69.946.934,46 lei venind…

- Fostul presedinte mexican Pena Nieto (2012 - 2018) ar fi acceptat mita in valoare de 100 de milioane de dolari de la celebrul lord al drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman (foto), liderul cartelului Sinaloa, potrivit declaratiilor facute de un martor in fata judecatorilor americani. Alex Cifuentes,…

- Grupul Renault a inceput sa produca, in premiera, la Mioveni, un motor folosit la automobilele Nissan Micra. Este pentru prima oara cand fabrica argeseana produce componente si pentru alte masini in afara de Dacia. Noul motor, a carui productie a inceput deja in luna decembrie, se numeste…

- "Anul 2019 este decisiv. Poate fi anul schimbarii", sustine Dacian Ciolos, liderul PLUS, intr-o postare pe Facebook, in care ureaza La multi ani si un an nou mai bun romanilor. "Schimbarea este in puterea noastra", mai spune Ciolos, care multumeste "tuturor celor care aveti incredere ca asumat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri, la inceputul sedintei de guvern, ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat-o, la sedinta CSAT, ca va respinge propunerile avansate pentru conducerea ministerelor Dezvoltarii si Transporturilor. Amintim ca Dancila a propus ca in locul lui Paul Stanescu,…