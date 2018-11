Stiri pe aceeasi tema

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

- Poliția din Paris a folosit gaz lacrimogen și tunuri cu apa pentru a dispersa protestatarii adunați, pentru a doua saptamana, pe bulevardul Champs Elysees, pentru a scanda impotriva creșterii prețurilor la carburanți. De altfel, peste 280.000 de oameni au ieșit in strada in toata țara. Vezi galeria…

- 12.000 de greci au manifestat seara trecuta la Atena cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la revolta studenteasca din 1973 reprimata în sânge de regimul coloneilor sprijinit de Statele Unite.

- Peste 200.000 de oameni au ieșit in strada, la Paris, cerand demisia președintelui Macron. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. S-au facut și zeci de arestari. Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze…

- Politia din Catalonia s-a confruntat sâmbata cu separatistii catalani în centrul Barcelonei, în timp ce tensiunile cresc înainte de aniversarea unui an de la referendumul ilegal al regiunii spaniole privind secesiunea, care s-a

- Ciocniri intre poliție și separatiștii catalani, sambata, in centrul Barcelonei, la o manifestație organizata in semn de protest fața de un nou marș al poliției spaniole, care cere salarii mari. Vezi galeria foto + 5 + 5 Separatiștii au aruncat cu vopsea in polițiști, acoperind scuturile oamenilor legii,…

- Polițiștii din Grecia au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a ține protestatarii furioși la distanța de complexul expozițional, unde premierul Alexis Tsipras a rostit un discurs despre refacerea economiei. Nu mersul economiei și micșorarea veniturilor populației au fost motiv de…